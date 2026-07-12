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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حضور عربي وأكاديمي واسع.. تكريم الفائزين بمسابقة الابتكار الزراعي 2026 بختام مؤتمر «من الفكرة إلى التطبيق»

الابتكار الزراعي
الابتكار الزراعي
شيماء مجدي
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شهدت الاحتفالية الختامية للموسم الأول من مسابقة «الابتكار الزراعي من أجل التنمية المستدامة 2026» ومؤتمر «الابتكار الزراعي.. من الفكرة إلى التطبيق» حضورًا رفيع المستوى من القيادات التنفيذية والأكاديمية والبحثية، وممثلي المنظمات العربية والإقليمية، والجامعات والمراكز البحثية، إلى جانب عدد من قيادات الشركات الوطنية الداعمة للابتكار وريادة الأعمال الزراعية.

وأُقيمت المسابقة تحت مظلة المبادرة الوطنية «دولة الابتكار الزراعي»، بهدف اكتشاف ودعم المشروعات والأفكار الابتكارية القادرة على تقديم حلول عملية للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشارك في الاحتفالية الأستاذ الدكتور شعبان سالم ممثلًا عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية، فيما حضر اللواء الركن الدكتور محمد عاصم شنشل، مستشار العلاقات الدولية ونائب رئيس المجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية، ممثلًا عن السفير عماد طارق الجنابي، رئيس المجلس.

وخلال الفعاليات، تسلّم اللواء الركن الدكتور محمد عاصم شنشل درع التكريم الممنوح للسفير عماد طارق الجنابي، تقديرًا لدور المجلس العربي الإفريقي للتكامل والتنمية في دعم ورعاية المؤتمر والمسابقة، كما ألقى كلمة أكد خلالها أهمية تعزيز التعاون العربي والإفريقي في مجالات البحث العلمي والابتكار الزراعي، ودعم الجهود المشتركة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وشهدت الاحتفالية مشاركة الدكتورة هند عبد الحميد، نائب رئيس جامعة العريش لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد رشاد عبدالفتاح، القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، والدكتورة منال محمد رمضان ممثلةً عن الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث والقائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

كما حضر عدد من عمداء كليات الزراعة بالجامعات المصرية، من بينها جامعات المنصورة وبنها وطنطا والأزهر، إلى جانب عميد كلية العلوم الزراعية البيئية بجامعة العريش، وعميد كلية الزراعات الصحراوية بجامعة الملك سلمان الدولية، وعميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة سمنود التكنولوجية، في مشهد عكس حجم التكامل بين الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات الدولة والمنظمات الإقليمية لدعم منظومة الابتكار الزراعي.

وأكد المشاركون أن مشاركة القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية في دعم الابتكار الزراعي، من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وتحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات قابلة للتطبيق والاستدامة.

وشهدت الاحتفالية تتويج المتأهلين إلى التصفيات النهائية، وتكريم الفائزين في الموسم الأول من المسابقة، عقب منافسة علمية بين عشرات المشروعات التي خضعت لمراحل متعددة من التقييم والتحكيم العلمي.

وشمل التكريم أربع فئات رئيسية هي: الكوادر البحثية، وطلاب وخريجو كليات الزراعة، والشركات الناشئة، ورواد الابتكار الزراعي، تقديرًا لما قدموه من مشروعات وأفكار تسهم في دعم التنمية الزراعية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

كما تم تكريم أعضاء لجان التحكيم العلمية والتخصصية، وأعضاء لجنة تقييم مهارات العرض التقديمي، تقديرًا لجهودهم في إدارة أعمال التحكيم وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية، ودورهم في اختيار أفضل المشروعات الابتكارية المشاركة.

وشهدت الاحتفالية أيضًا تكريم عدد من الرموز الإعلامية والصحفية المتخصصة في القطاع الزراعي، تقديرًا لإسهاماتهم في دعم قضايا الابتكار الزراعي، وتسليط الضوء على المبادرات والمشروعات المتميزة، ونشر ثقافة الابتكار.

ومن بين المكرمين، الصحفية شيماء مجدي، مسؤولة ملف الزراعة بموقع صدى البلد، تقديرًا لدورها في تغطية قضايا القطاع الزراعي وإبراز المبادرات الداعمة للبحث العلمي والابتكار.

وفي ختام الاحتفالية، أكد المشاركون أهمية استمرار دعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى احتضان الباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال، وتوفير بيئة محفزة لتحويل الأفكار إلى مشروعات إنتاجية تسهم في تطوير القطاع الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

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