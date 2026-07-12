محسن صالح: محتاجين مراكز تدريب تنفق عليها الدولة تابعه لاتحاد الكرة وليس لأي نادٍ

أكد محسن صالح، نجم الكرة المصرية السابق، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أهمية إنشاء منظومة متخصصة لاكتشاف المواهب الكروية عبر الكشافين تمثل خطوة بالغة الأهمية لتطوير الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن منظومة الكشافين تعد الركيزة الأساسية لاكتشاف المواهب وبناء مشروع كروي ناجح.



وقال، خلال لقائه ببرنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "الاهتمام بمنظومة الكشافين يمثل توجهًا مهمًا لتطوير الكرة المصرية، لأن اكتشاف المواهب هو الخطوة الأولى في بناء أي مشروع كروي ناجح. كما أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، التي كنت أرأسها، أعدت دراسة متكاملة ومشروعًا يهدف إلى تحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تحدث عنها خلال كلمته اليوم بشأن دعم المواهب والرياضة".

وأضاف: "هناك نماذج ناجحة في ألمانيا وقد قمت بزيارتها هناك 16 مقاطعة، ولكل مقاطعة دوري للناشئين، ثم دوري يجمع المقاطعات، إلى جانب منتخب لكل مقاطعة، بينما إحنا معندناش ده".

وتابع: "إحنا محتاجين مراكز تدريب تنفق عليها الدولة، بحيث تكون في كل مدينة مدينة تدريب تابعة لاتحاد الكرة، وليس لأي نادٍ، ويكون بها خبراء ومتخصصون لتطوير المواهب وصقلها".

وأكمل: "زمان كنا بنجيب اللاعبين الموهوبين من الحواري والشواطئ ودوريات المدارس، وكان الكشاف ينزل يتابع المباريات ويلتقط المواهب، وكان الاختيار يتم من خلال دوري المدارس، لكن الآن أصبحت الأمور خاضعة للأكاديميات".

منتقداً وجود الأكاديميات قائلاً : بتجيب أولاد مش موهوبين وتدفعهم فلوس الأمر أصبح تجارياً بشكل بحت ولا يخضع لمعايير فنية ولا علمية".