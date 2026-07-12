برلماني: استقبال الرئيس للمنتخب رسالة تقدير لأبطال صنعوا حالة فخر وطنية

أكد النائب محمد نشأت العمدة، وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب الوطني لكرة القدم والجهازين الفني والإداري بمدينة العلمين، يمثل رسالة تقدير وامتنان من الدولة لأبطال قدموا نموذجًا مشرفًا في الالتزام والانضباط، ونجحوا في رفع اسم مصر عاليًا خلال مشاركتهم في بطولة كأس العالم.

وقال نشأت العمدة، في تصريح صحفي اليوم، إن تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري يعكس اهتمام القيادة السياسية بتقدير أصحاب الإنجازات، ويؤكد أن كل جهد مخلص يُبذل من أجل الوطن يحظى بالتقدير والدعم، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء حمل رسالة معنوية كبيرة ستظل حافزًا للاعبين لمواصلة العطاء وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.

حديث الرئيس مع لاعبي المنتخب كشف عن رؤية متكاملة للرياضة

وأضاف وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب أن حديث الرئيس مع لاعبي المنتخب كشف عن رؤية متكاملة للرياضة المصرية، تقوم على أن صناعة الأبطال لا ترتبط فقط بتحقيق النتائج، وإنما ببناء شخصية رياضية متكاملة تتحلى بالقيم والانضباط والروح الجماعية، وهي المبادئ التي ظهرت بوضوح في أداء المنتخب خلال مشواره العالمي.

وأوضح النائب محمد نشأت العمدة أن إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأداء اللاعبين والجهاز الفني تؤكد أن المنتخب نجح في تقديم صورة إيجابية عن مصر أمام العالم، وأن الروح القتالية التي ظهر بها الفريق كانت محل تقدير من الجماهير المصرية والعربية والدولية، لافتًا إلى أن حالة الالتفاف الجماهيري حول المنتخب تعكس مكانة كرة القدم الكبيرة في وجدان الشعب المصري.

وأشار نائب الصعيد إلى أن توجيهات الرئيس بشأن اكتشاف المواهب ودعم الكفاءات الوطنية تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل أكثر قوة لكرة القدم المصرية، من خلال الاهتمام بقطاع الناشئين وتوفير الرعاية اللازمة لهم، بما يضمن استمرار ظهور أجيال جديدة قادرة على تحقيق الإنجازات ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة تصريحه بالتأكيد على أن المنتخب الوطني أصبح نموذجًا للشباب المصري في الطموح والإصرار، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل والبناء على هذا النجاح، لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تليق بتاريخ ومكانة مصر.