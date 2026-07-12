وزير المجالس النيابية يلتقي رئيس مجلس الدولة لتهنئته بمناسبة توليه مهام منصبه

قام المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم، بزيارة رسمية إلى مقر مجلس الدولة، لتقديم التهنئة لمعالي المستشار الجليل محمود إبراهيم أبو الدهب، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيساً لمجلس الدولة.

وفي مستهل اللقاء، أعرب المستشار هاني حنا عن خالص تمنياته لرئيس مجلس الدولة بالتوفيق والسداد في أداء رسالته السامية، مؤكداً على التقدير البالغ الذي تكنه الدولة المصرية، حكومةً وشعباً، لهذا الصرح القضائي العريق، والذي يُمثل حصن الحقوق والحريات، وقاضي المشروعية الذي يضمن التوازن الدقيق بين حقوق المواطنين والمصلحة العليا للدولة.

وأشاد السيد وزير شئون المجالس النيابية بالدور المحوري الذي يضطلع به مجلس الدولة، في ضبط الصياغة القانونية لمشروعات القوانين، مؤكداً حرص الوزارة على استمرار وتعميق أطر التعاون والتنسيق البنّاء مع مجلس الدولة الموقر، بما يخدم مسيرة العمل التشريعي ويضمن خروج القوانين متسقة مع أحكام الدستور.

استمرار مجلس الدولة في إرساء دعائم العدالة الإدارية

من جانبه، أعرب معالي المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، عن خالص شكره وتقديره لمعالي المستشار هاني حنا على هذه الزيارة والتهنئة الكريمة، مثمناً الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة شئون المجالس النيابية في التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومؤكداً استمرار مجلس الدولة في أداء رسالته التاريخية في إرساء دعائم العدالة الإدارية وإعلاء سيادة القانون.

وفي ختام اللقاء، أهدي رئيس مجلس الدولة درع المجلس للسيد المستشار وزير شئون المجالس النيابية تقديراً لجهود سيادته.