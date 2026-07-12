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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر حديث العالم.. 5 مباريات و8 أهداف ومكاسب بالجملة تزين ظهور الفراعنة الرابع في المونديال

منتخب مصر
منتخب مصر
حسام الحارتي
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عادت بعثة منتخب مصر من الولايات المتحدة الأمريكية صباح الجمعة بعد الظهور الاستثنائي في النسخة رقم 23 لكأس العالم التي انطلقت في 11 يونيو الماضي ويُسدل الستار عليها في التاسع عشر من يوليو الجاري.

"الفراعنة" خطفوا أضواء العالم وباتوا حديث الصباح والمساء لعشاق كرة القدم ونجومها من لاعبين ومدربين وإعلاميين ’ بعد الملحمة التي قدموها أمام منتخب الأرجنتين في ثمن النهائي على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا ’ رغم خسارهم بهدفين مقابل ثلاثة في قمة مثيرة خاضوها بكل شجاعة وتقدموا على (حامل اللقب) بهدفي ياسر إبراهيم ومصطفى "زيكو" حتى الدقيقة 79 من عمر اللقاء الذي أداره الحكم الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه وتسبب مع مساعديه في أكبر سرقة في تاريخ كرة القدم على حد وصف النجم الإنجليزي السابق بول سكولز و"أيقونة" التدريب البرتغالية جوزيه مورينيو.

ضربة البداية في الظهور الرابع بدأت في الخامس عشر من يونيو الماضي على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل وفيها قدم أصحاب المقام الرفيع في "القارة السمراء" أوراق اعتمادهم كسفراء فوق العادة عندما تقدموا بهدف إمام عاشور في الدقيقة 19 قبل أن يُدرك "الشياطين الحمر" التعادل في الشوط الثاني.

مدينة فانكوفر الكندية كانت المحطة الثانية لـ "كتيبة" المدرب الكبير حسام حسن التي قلبت تأخرها بهدف أمام منتخب نيوزيلندا على ملعب بي سي بليس ’ لفوز بثلاثية مصطفى "زيكو" ومحمد صلاح ومحمود "تريزيجيه" وهو الفوز الأول لمنتخب مصر طوال تاريخه في المونديال.

رفاق الحارس المتألق مصطفى شوبير عادوا إلى سياتل لمواجهة المنتخب الإيراني بتاريخ 27 يونيو وتقدموا بهدف مبكر لمحمود صابر قبل أن يعادل العملاق الأسيوي الكفتين بعدها ’ ليأتي التأهل للدور الثاني لأول مرة أيضاً بفارق الأهداف عن منتخب بلجيكا.

ومن مدينة سبوكين مقر إقامته أثناء البطولة طار المنتخب إلى مدينة دالاس لمواجهة منتخب أستراليا على ملعب أيه تي أند تي وتمكن من بلوغ ثمن النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله وكان إمام عاشور المبادر بالتسجيل برأسية رائعة في الشوط الأول.

مكاسب بالجملة

"الفراعنة" خرجوا بالعديد من المكاسب خلال هذه المشاركة في كأس العالم التي شهدت حضور 48 منتخباً لأول مرة وأقيمت في ضيافة الثلاثي المكسيك وكندا والولايات المتحدة لأول مرة أيضاً.

تجاوز مرحلة المجموعات لأول مرة وتحقيق أول فوز في النهائيات على منتخب نيوزيلندا في المجموعة السابعة (3 – 1) ’ كانا أول هذه المكاسب ثم تخطي منتخب أستراليا في الدور الثاني والوصول لثمن النهائي ضاعف هذه المكاسب مقارنة بالخروج من الدور الأول في الظهور السابق سنة 2018 في روسيا بثلاث خسائر في المجموعة الأولى والمركز 31 بين 32 منتخباً شاركت في هذه النسخة.

أظهرت مدرسة التدريب الوطنية بقيادة حسام حسن كفاءتها وجدارتها بقيادة منتخب مصر لتكون أحد المكاسب المهمة التي استحق على أثرها "العميد" تجديد تعاقده من الاتحاد المصري لمتابعة نجاحاته ’ ومعها تألق نجوم الأندية المحلية وهم الغالبية العظمى في القائمة بجوار زملائهم المحترفون في أندية أوروبية وعربية وعلى رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش وهيثم حسن وحمدي فتحي ورامي ربيعة.

وكان من ضمن المكاسب حصول المنتخب على جائزة مالية قدرها 17.5 مليون دولار أي ما يزيد على 850 مليون جنيه مصري ’ وكذلك إعادة اكتشاف بعض النجوم وأبرزهم كريم حافظ ومهند لاشين ومصطفى "زيكو" وتجديد دماء المنتخب ببعض العناصر الشابة بداية من الحارس الموهوب مصطفى شوبير صاحب الـ 26 عاماً والحاصل على المركز الرابع بين حراس البطولة وفقاً لتقييم الاتحاد الدولي بالإضافة لزملائه الأصغر سناً طارق علاء وحسام عبدالمجيد ومحمود صابر وإبراهيم عادل وهيثم حسن وحمزة عبدالكريم أحد أصغر 5 لاعبين شاركوا في هذه النسخة.

بعثة منتخب مصر منتخب مصر كأس العالم ا زيكو الفرنسي فرانسوا ليتيكسييه فانكوفر

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