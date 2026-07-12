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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة لشكاوى المواطنين.. حي جنوب الغردقة يرفع تراكمات المخلفات بمنطقة الانتر

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله
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 استجابت رئاسة حي جنوب الغردقة بشكل فوري لشكوى جرى تداولها عبر إحدى صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وجود تراكمات من المخلفات والقمامة بمنطقة الانتر، حيث وجه اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، بسرعة التعامل مع الشكوى ورفع المخلفات للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

جاء التحرك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين والاستجابة الفورية لما يتم رصده عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتعليمات اللواء ضياء عبد الحميد، السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف على أعمال رئيس مدينة الغردقة.

وأوضح رئيس حي جنوب أن مسؤولة قسم البيئة انتقلت فورًا إلى موقع الشكوى، وتم رفع جميع تراكمات المخلفات والقمامة، إلى جانب تنفيذ حملة نظافة شاملة بالمحيط، ما أسهم في إعادة المنطقة إلى مظهرها الحضاري والحفاظ على نظافة الممشى والمناطق المحيطة.

وأكد اللواء أحمد جبر أن رئاسة الحي تتابع بشكل مستمر جميع الشكاوى والملاحظات التي يطرحها المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الشكاوى الواردة من خلال القنوات الرسمية المختلفة، مشددًا على سرعة التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجّه رئيس الحي قسم البيئة بتكثيف حملات النظافة والمرور الميداني الدوري بجميع الشوارع والميادين الواقعة في نطاق حي جنوب، لرصد أي تجمعات للمخلفات والتعامل معها أولًا بأول، بما يسهم في الحفاظ على الوجه الحضاري والبيئي لمدينة الغردقة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزائرين.

البحر الاحمر الغردقة محافظ البحر الاحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر

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