متحف جاير أندرسون يطلق مسابقة لمحبي التصوير الفوتوغرافي ..السبت

ينظم متحف جاير أندرسون، مسابقة التصوير الفوتوغرافي “Flash on Anderson”، وذلك لمحبي التصوير الفوتوغرافي لإبراز المواهب.

وأوضحت إدارة متحف جاير أندرسون، أن شروط المشاركة، أن تكون الصورة ملتقطة داخل المتحف أو لواجهته الخارجية المميزة، بالإضافة إلى أن تكون الصورة من تصوير المشارك في عام 2026.

آلية اختيار الفائزين



ونوهت إدارة المتحف، عن آلية اختيار الفائزين، حيث تتولى لجنة تحكيم من إدارة المتحف، لاختيار أفضل 20 صورة، على أن يشارك كل متسابق بصورة واحدة فقط.



أفادت أن تُنشر الصور المختارة على الصفحة الرسمية للمتحف، ويتم اختيار المراكز الثلاثة الأولى من خلال تصويت الجمهور.

وحددت الجدول الزمني للمسابقة ليتم استقبال الصور في الفترة من 18 – 30 يوليو 2026،و تنشر الصور المختارةفي 6 أغسطس.

وأشارت إلى أن عملية التصويت من 6 – 12 أغسطس 2026م، وإعلان الفائزين15 أغسطس.



وسيمنح الفائزين شهادات تقدير معتمدة من متحف جاير أندرسون للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

