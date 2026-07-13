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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف جاير أندرسون يطلق مسابقة لمحبي التصوير الفوتوغرافي ..السبت

متحف جاير أندرسون
متحف جاير أندرسون
محمد الاسكندرانى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ينظم متحف جاير أندرسون، مسابقة التصوير الفوتوغرافي “Flash on Anderson”، وذلك لمحبي التصوير الفوتوغرافي لإبراز المواهب.

وأوضحت إدارة متحف جاير أندرسون، أن شروط المشاركة، أن تكون الصورة ملتقطة داخل المتحف أو لواجهته الخارجية المميزة، بالإضافة إلى أن تكون الصورة من تصوير المشارك في عام 2026.

 آلية اختيار الفائزين


ونوهت إدارة المتحف، عن آلية اختيار الفائزين، حيث تتولى لجنة تحكيم من إدارة المتحف، لاختيار أفضل 20 صورة، على أن يشارك كل متسابق بصورة واحدة فقط.


أفادت أن تُنشر الصور المختارة على الصفحة الرسمية للمتحف، ويتم اختيار المراكز الثلاثة الأولى من خلال تصويت الجمهور.


وحددت الجدول الزمني للمسابقة ليتم استقبال الصور في الفترة من 18 – 30 يوليو 2026،و تنشر الصور المختارةفي 6 أغسطس.

وأشارت إلى أن عملية التصويت من 6 – 12 أغسطس 2026م، وإعلان الفائزين15 أغسطس.


وسيمنح الفائزين شهادات تقدير معتمدة من متحف جاير أندرسون للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.
 

متحف جاير أندرسون مسابقة التصوير الفوتوغرافي التصوير الفوتوغرافي جاير أندرسون متحف جاير أندرسون

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