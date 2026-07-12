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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أجمل إنسانة.. رامي عاشور يطرح أحدث أغنياته الرومانسية

النجم رامي عاشور
النجم رامي عاشور
أوركيد سامي
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أطلق الفنان وبطل العالم السابق للإسكواش رامي عاشور فيديو كليب أغنيته الجديدة، بعنوان "أجمل إنسانة"، وهي الآن على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو.. والأغنية كلمات وألحان رامى عاشور، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر، أندرو منير، وجيتارات الفنان الكبير شريف فهمي.

وقال رامي عاشور، بأن هذه الأغنية تميل إلى الطابع الصيفى الرومانسى الأسباني البسيط، وتدور فكرتها حول معاني الحب والشوق، والارتباط العميق، والاشتياق المتزايد بشكل متتالي، وتتميز بكلماتها العاطفية وإحساسها العالي، وهي قريبة إلى قلبي، وكتبت كلماتها بصدق، وقمت بتلحينها بسهولة بما يتناسب مع معني كلماتها.

واختتم رامي عاشور بقوله: أنا سعيد جدًا بالنتيجة النهائية لهذه الأغنية، وأتطلع لتقديم المزيد من الأعمال الغنائية المتميزة خلال هذا العام بأشكال فنية مختلفة.

كلمات أغنية أجمل إنسانة

أجمل إنسانة على الأرض معانا  أنا عمري ما شفت عيون تضحك ضحكة تهزنا

أجمل إنسانة على الأرض معانا  أنا بيها بقيت مجنون تضحك نضحك كلنا 

‏أنتى جمالك فلتة مش شايف فيكى أنا ولا غلطة

‏مين ده اللي يقاوم ده يا بخته يا بخته اللي تحبيه

‏أنتى جمالك فلتة مش شايف فيكى أنا ولا غلطة

‏انسي إني أقاوم ده أنا حتى أحب اللي تحبيه

أجمل إنسانة على الأرض معانا ‏

أنا بيها بقيت مجنون  تضحك نضحك كلنا

انتى كلامك خلى مش بس نشوف فيكى طله

أنسى أنى اقاوم  روح حلوه و طيبه زى دى

و انتى كلامك خلى مش بس نشوف فيكى طله

أنسى أنى  أقاوم  دانا قلبي في حبك جننتيه

انتى كلامك خلى مش بس نشوف فيكى طله

أنسى أنى اقاوم  روح حلوه و طيبه زى دى

انتى كلامك خلى مش بس نشوف فيكى طله

أنسى أنى  أقاوم  دانا قلبي في حبك جننتيه

أجمل إنسانة على الأرض معانا

‏أنا عمري ما شفت عيون  تضحكت ضحكة تهزنا

أجمل إنسانة على الأرض معانا ‏

أنا بيها بقيت مجنون  تضحك نضحك كلنا

تضحكت ضحكة تهزنا

أجمل إنسانة

تضحك نضحك كلنا

النجم رامي عاشور اخبار الفن نجوم الفن

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