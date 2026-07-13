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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطباعة بـ التفريغ ورشة في المتحف القبطي.. تفاصيل

المتحف القبطي
المتحف القبطي
محمد الاسكندرانى
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نظم المتحف القبطي أولى ورش الصيف للتعرف على طرق الطباعة بطريقة تفريغ الاستنسل والطباعة على الورق بالألوان المائية.

ويطلق المتحف القبطي العديد من الفعاليات والأنشطة المتعلقة بـ ترسيخ الوع يالسياحي والآثري على مدار العام لكافة المصريين، بلإضافة إلى زواره السائحين من محتلف جنسيات العالم.

 المتحف القبطي

 

يذكر أن افتتح المتحف القبطي عام 1910، ليكون مجمعاً للآثار والوثائق التي تُسهم في إثراء دراسة الفن القبطي في مصر. وقد تم افتتاح الجناح الجديد للمتحف عام 1947 كما تم تطويره عدة مرات كان آخرها عام 2006، حين تم ربط الجناح القديم والجديد للمتحف بممر.

يتكون المتحف القبطي من جناحين يضمان أكبر مجموعة في العالم من المقتنيات الأثرية التي تعكس تاريخ المسيحية في مصر منذ بداياتها الأولى، من أبرزها مجموعة من المخطوطات المزخرفة، الأيقونات، المنحوتات الخشبية، الجداريات المزخرفة بالمناظر الدينية المأخوذة من الأديرة والكنائس القديمة.

كما يضم المتحف مجموعات من القطع التي توضح تأثر الفن القبطي بجميع الثقافات السائدة بما في ذلك المصرية القديمة، اليونانية، الرومانية، والإسلامية.


 

المتحف القبطي متحف القبطي الطباعة فريغ الاستنسل الطباعة على الورق

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