محافظ الوادي الجديد تفتتح منفذًا للسلع المخفضة وتوجه بالتوسع في إقامة نماذج مماثلة بالقرى

استهلت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، جولتها الميدانية بمركز الداخلة، اليوم، بافتتاح أحد المنافذ الدائمة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، والمشارك ضمن مبادرة السلع المخفضة تحت إشراف إدارة تموين الداخلة.

وأشادت المحافظ بتوافر السلع وجودة المعروضات وتنوعها بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق، كما التقت بعدد من المواطنين والمنتجين المحليين خلال تفقدها منفذ الوحدة المحلية للمركز ، واستمعت إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن آليات التسويق، موجهةً بتوفير أماكن مخصصة لعرض منتجاتهم.

كما شددت على أهمية استمرار التوسع في المنافذ والمبادرات المجتمعية الجادة بالتنسيق مع قطاع التموين، والتوسع في إنشاء منافذ دائمة بمختلف القرى، ولا سيما المناطق النائية، بما يضمن استدامة إتاحة السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ويعزز استقرار الأسواق، ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.