قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تغطية اقتصادية| قفزة كبيرة للجنيه الذهب.. اعرف السعر الآن
والدة سما رامي: ابنتي كاملة الأهلية.. ومن حقها تعيش حياتها وتختار شريكها بنفسها
رعـ. ب في تل أبيب.. استطلاع رأي يثير القلق ويزيد الانقسام السياسي| تغطية خاصة
صورة غامضة.. وكيل محمد صلاح يثير الجدل بشأن وجهة الفرعون المقبلة
بعد إقالة «ثياو».. الكشف عن أبرز المرشحين لتدريب منتخب السنغال
ميسي يستحق الطرد.. الغندور: قرارات تحكيمية مثيرة للجدل في كأس العالم لمصلحة الأرجنتين
إيران تكشف حقيقة الهجوم على محطة بوشهر النووية وحدوث تسريب للمواد المشعة
مليون جنيه لكل فرد في منتخب مصر من نجيب ساويرس بعد إنجاز المونديال| تفاصيل
الضحية الـ 17.. رحيل مدرب السنغال بعد الخروج من المونديال
صلاح سلام: جيش الاحتلال يواصل التدمير والتجريف والتهجير في جنوب لبنان
نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور
الحكم بإعدام حميدتي قائد قوات الدعم السريع و15 من المنتسبين للميليشيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

زيلينسكي يقترح تغيير رئيسة الوزراء الأوكرانية وإعادة تشكيل الحكومة

زيلينسكي
زيلينسكي
رنا عبد الرحمن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، إن التغييرات السياسية وإجراء التعديلات على التشكيلة الوزارية بين الحين والآخر، كما يصفها الداخل الأوكراني، تأتي في مصلحة أوكرانيا، ولا سيما أن البلاد تمر بظروف بالغة الصعوبة.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة منير، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ما تزال مستمرة حتى هذه الساعة، إلى جانب الهجمات الروسية واسعة النطاق، وهو ما يجعل الحاجة قائمة إلى تغيير الوجوه والإدارة الحكومية والتشكيلة الوزارية.

وأوضح أنه يُنظر إلى الحكومة على أنها حققت نتائج مهمة خلال فترة عملها التي امتدت قرابة عام، إذ شهدت حكومتها العديد من التغييرات، ولا سيما في الوزارات الحساسة، وفي مقدمتها وزارة الدفاع الأوكرانية، حيث جرى تنفيذ عدد من الإصلاحات، وفقًا لما يصفه الداخل الأوكراني، رغم أن الحكومة لم تتمكن من الوفاء بجميع التعهدات والوعود التي أعلنتها منذ توليها مهامها قبل أقل من عام.    

https://www.youtube.com/shorts/PVwV1rPScBE

روسيا أوكرانيا القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

2000 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

أسعار السبائك الذهب الآن

سعر سبيكة 10 جرام.. أسعار السبائك الذهب الآن

الزمالك

إعلامي: الزمالك يفاوض 3 مدربين أجانب ويترقب رفع إيقاف القيد

تريزيجيه

الأحمر رفع السعر.. الرياض السعودي يمنح الأهلي 72 ساعة لحسم صفقة تريزيجيه

الاهلي

الغندور: لا أزمة في تعديل اللوائح لمشاركة الأهلي.. والنادي الكبير يستحق التواجد

الذهب

سعر جرام الذهب اليوم الأحد 12 يوليو .. هل سينخفض مجددا؟

ترشيحاتنا

أرشيفي

استهداف معسكر للمعارضة الإيرانية الكردية في السليمانية بطائرات مسيرة

قلق عالمي من هيمنة ثلاث شركات ذكاء اصطناعي بقيمة 4ر4 تريليون دولار على أسواق الدول الناشئة

قلق عالمي من هيمنة ثلاث شركات ذكاء اصطناعي بقيمة 4ر4 تريليون دولار على أسواق الدول الناشئة

طائرة بوينغ E-3

إيران تستهدف قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر

بالصور

نجل شوبير يحتفل بخطوبته على النائبة سجى عمرو هندي.. صور

النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي

محافظ الشرقية يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة ودفع معدلات الأداء

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أول سيارة سباق كهربائية.. فريق سباقات جامعة عين شمس يستعد للمشاركة على ‏حلبة سيلفرستون بإنجلترا ‏

فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس
فريق سباقات جامعة عين شمس

محافظ الشرقية: تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات المخالفة وإعادة الانضباط للشوارع

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| قفزة كبيرة للجنيه الذهب.. اعرف السعر الآن

إيمان عبد اللطيف

رعـ. ب في تل أبيب.. استطلاع رأي يثير القلق ويزيد الانقسام السياسي| تغطية خاصة

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الدراسة من المنزل.. بيان عاجل من التعليم يخص المدارس الدولية

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد