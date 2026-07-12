زيلينسكي يقترح تغيير رئيسة الوزراء الأوكرانية وإعادة تشكيل الحكومة

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، إن التغييرات السياسية وإجراء التعديلات على التشكيلة الوزارية بين الحين والآخر، كما يصفها الداخل الأوكراني، تأتي في مصلحة أوكرانيا، ولا سيما أن البلاد تمر بظروف بالغة الصعوبة.

أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية رغدة منير، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ما تزال مستمرة حتى هذه الساعة، إلى جانب الهجمات الروسية واسعة النطاق، وهو ما يجعل الحاجة قائمة إلى تغيير الوجوه والإدارة الحكومية والتشكيلة الوزارية.

وأوضح أنه يُنظر إلى الحكومة على أنها حققت نتائج مهمة خلال فترة عملها التي امتدت قرابة عام، إذ شهدت حكومتها العديد من التغييرات، ولا سيما في الوزارات الحساسة، وفي مقدمتها وزارة الدفاع الأوكرانية، حيث جرى تنفيذ عدد من الإصلاحات، وفقًا لما يصفه الداخل الأوكراني، رغم أن الحكومة لم تتمكن من الوفاء بجميع التعهدات والوعود التي أعلنتها منذ توليها مهامها قبل أقل من عام.

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