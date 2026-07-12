مسئول سابق بالبنتاجون: لا توجد أي دعوات أو أنشطة حزبية لتوسيع حدود إسرائيل

قال برنت سادلر، المحلل السياسي ومسؤول البنتاجون السابق، إن الولايات المتحدة لا تشهد أي دعوات لتوسيع حدود إسرائيل، ولا توجد أي فعاليات من أي حزب سياسي أو من البيت الأبيض تدعو إلى ذلك.

أوضح خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبوعميرة، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا يختلف عن القول إنه ينبغي توسيع الحدود الرسمية لإسرائيل، فهي، من وجهة نظره، تحاول حماية جنودها في جنوب لبنان، وتقاتل حركة حماس في قطاع غزة، وهذا، بحسب هذا الطرح، أمر يجب عليها القيام به لحماية أمنها، لكنه لا يعني بالضرورة دعم توسيع حدودها الرسمية.

أضاف أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فقد كانت دائمًا علاقة مهمة، وكان الدعم الأمريكي لإسرائيل عنصرًا أساسيًا منذ عام 1948، كما شكّل على الدوام موضع اهتمام كبير لدى المواطنين الإسرائيليين.

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