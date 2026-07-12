حسام حسن: أتقي الله في اختياراتى.. ولا أجامل أحد الكفاءة هي المعيار



أكد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، أن اختياراته لقائمة الفراعنة تعتمد على الكفاءة فقط، بعيدًا عن أسماء الأندية أو شعبيتها، مشيرًا إلى أنه يتحمل مسؤولية كبيرة أمام الله والجماهير في اختيار أفضل العناصر لتمثيل المنتخب الوطني.

وقال حسام حسن، خلال استضافته في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، إنه كان يتابع مصطفى "زيكو" منذ فترة طويلة، قبل انتقاله إلى بيراميدز.

وأضاف: "قبل ما زيكو يروح بيراميدز كنت ماسك المصري، وهو كان بيلعب في حرس الحدود، وكنت عايز أجيبه، لكن أنا مشيت قبل ما الصفقة تتم، وفضلت متابعه، ولما لقيته في بيراميدز قولت ليه لأ؟".

وأشار المدير الفني لمنتخب مصر إلى أن بعض اللاعبين ربما لم يكونوا سيحصلون على الفرصة لو كان الجهاز الفني يقوده مدرب أجنبي، قائلًا: "لو مدرب أجنبي كان مكاني، ممكن مكانش هيفكر في زيكو".

وشدد حسام حسن على أن ضم اللاعبين لا يرتبط بالأندية الجماهيرية، مضيفًا: "في المكان اللي أنا فيه لازم أتقي ربنا في الاختيار علشان أسعد 120 مليون مصري، وربنا هيحاسبني لو قصرت أو ظلمت حد. بنسبة كبيرة ممكن أغلط، لكن باختار اللاعب اللي حاسس إنه يستحق، بغض النظر عن اسم النادي أو شهرته".

وتابع: "كان سهل أريح نفسي وأجيب لاعيبة الأندية الجماهيرية، لكن اخترنا لاعبين من أندية مختلفة زي زيكو، ومحمود صابر، وأسامة فيصل، وإسلام عيسى، لأنهم يستحقوا الفرصة".

ويأتي حديث حسام حسن بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، بعدما نجح الفراعنة في التأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاتهم بالمونديال.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، أمس السبت، بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، ومنحهم كأس الجدارة ووسام الرياضة من الطبقة الأولى، تقديرًا للإنجاز الذي حققه المنتخب في البطولة.

واختتم منتخب مصر مشواره في كأس العالم 2026 بالخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 في دور الـ16، بعد مشاركة تاريخية نالت إشادة واسعة على المستويين المحلي والدولي.