5 مليارات جنيه تعويضات لعملاء شركات التأمين في مارس الماضي

تراجعت قيمة التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال شهر مارس 2026 بنسبة 11.1%.

وكشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية حصل “صدى البلد” علي نسخة منه عن انخفاض قيمة التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال شهر مارس 2026 بنسبة 11% لتسجل 5 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.

تراجعت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنحو 1,9 مليار جنيه خلال شهر مارس 2026 مقارنة 2 مليار جنيه خلال شهر مارس من العام 2025 بانخفاض سنوي قدره 6.4%.

فيما انخفضت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 26.3 %، لتسجل 3 مليار جنيه في مارس 2026، مقارنة 2.4 مليار جنيه في مارس 2025، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.

نشاط التأمين التجاري

وشهدت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري نموا لتسجل 4.5 مليار جنيه خلال شهر مارس 2026 مقابل 4 مليار جنيه خلال شهر مارس 2025، بارتفاع 12,8%، على أساس سنوي.

فيما هبطت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 3.3%، لتسجل 463 مليون جنيه خلال شهر مارس 2026 مقارنة 479 مليون جنيه خلال شهر مارس من العام الماضي