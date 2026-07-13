جهاز العلمين الجديدة: جاهزية مركز السيطرة والتحكم للتعامل مع الأزمات والطوارئ

استقبل الدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، وفد الوحدة الرئيسية للأزمات والكوارث بالهيئة، لمتابعة جاهزية مركز السيطرة والتحكم بالجهاز، والتأكد من استعداداته للتعامل مع مختلف الأزمات والطوارئ، وذلك بحضور أحمد أبو العباس مسؤول العلاقات العامة.



تأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، برفع درجات الاستعداد والجاهزية بكافة أجهزة المدن الساحلية، خاصة خلال موسم الصيف.



وضم الوفد الدكتور سامح فهمي، المشرف العام على الأزمات والكوارث، والدكتورة أماني ممدوح، رئيس فرق العمل بأجهزة المدن للأزمات والكوارث، والدكتور محمد مصطفى، رئيس غرفة الأزمات والكوارث للشركات القابضة، والدكتور محمد إسماعيل، مساعد المشرف العام للأزمات والكوارث، والمهندس أسامة حفظي، منسق السلامة المهنية بالغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث.

متابعة منظومة العمل

وشهدت الزيارة متابعة منظومة العمل داخل مركز السيطرة والتحكم، ومراجعة جاهزية غرف المتابعة، وكفاءة وسائل الاتصال، وسرعة الاستجابة للطوارئ، إلى جانب التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية بكفاءة، والحفاظ على سلامة المواطنين.



وأكدت الزيارة أهمية التنسيق المستمر بين جهاز مدينة العلمين الجديدة والغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث، بما يسهم في تعزيز القدرة على مواجهة أي مستجدات أو ظروف طارئة، وضمان سرعة التعامل معها وفق أعلى معايير الجاهزية والكفاءة، خاصة مع تزايد الإقبال على المدينة خلال موسم الصيف.