حريق فى مخزن مصنع بشبرا الخيمة

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية في السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن يقع بالطابق الثالث أعلى أحد المصانع بشارع زرد بجوار مستشفى النيل بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.



وكان اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق داخل مخزن بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء، مدعومة بسيارات الإسعاف، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني والمنشآت المجاورة، مع فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأوضحت المعاينة الأولية أن الحريق نشب داخل مخزن بالطابق الثالث أعلى أحد المصانع، حيث اشتعلت النيران في كمية من الأخشاب الموجودة بالمكان، فيما لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، مع سرعة إجراء تحريات المباحث وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.