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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد منع هبوطها بصنعاء.. "القاهرة الإخبارية" تعرض لحظة هبوط طائرة إيرانية بالحديدة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية
رنا عبد الرحمن
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عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، مشاهد متداولة للحظة هبوط الطائرة الإيرانية في مطار الحديدة، بعدما جرى منعها من الهبوط في مطار صنعاء.

ووثّقت المشاهد لحظة هبوط الطائرة الإيرانية في مطار الحديدة، حيث كانت هذه الطائرة محور الأزمة التي فجرت الجولة التصعيدية الأخيرة في اليمن، بعدما سمح الحوثيون لطائرة إيرانية بالهبوط في مطار صنعاء.

وذكرت الإعلامية إيمان الحويزي، أن وزارة الدفاع اليمنية والقوات المسلحة اليمنية وصفت ما جرى بأنه اختراق، مؤكدة أنه جرى استهداف ذ مطار صنعاء لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط، بعد إصرار جماعة الحوثيين على استقبالها.

وأشارت الحويزي إلى أن القوات المسلحة اليمنية أكدت استهداف المدرج، كما شددت على أن الحوثيين منعوا الطيران الوطني اليمني من الهبوط في مطار صنعاء.

وتابعت، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، استنكر استقبال الرحلة الإيرانية، معتبراً أن ذلك جرى خارج الأطر القانونية والسيادية، واتهم جماعة الحوثي بمواصلة تقويض فرص التهدئة ورفض جميع مبادرات السلام، رغم عروض الحكومة المختلفة لاستئناف الرحلات إلى العاصمة صنعاء عبر الخطوط الجوية اليمنية.

كما وجّه المجلس اتهاماً واضحاً لإيران بدعم ممارسات الحوثيين المنتهكة للسيادة اليمنية، مشدداً على أن حماية السيادة اليمنية واجب وطني.

واختتمت الإعلامية إيمان الحويزي بالإشارة إلى أن مراسل قناة القاهرة الإخبارية أفاد بأن هناك جولة تصعيدية تبدو مرشحة للتطور خلال الأيام المقبلة، في ظل اعتراض مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية على ما أقدمت عليه جماعة الحوثيين.
https://www.youtube.com/shorts/zKQtuLaGyi4

صنعاء اليمن القاهرة الاخبارية

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