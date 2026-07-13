سليمان وهدان: تنظيم جهاز مستقبل مصر يعزز كفاءة الإدارة ويواجه حملات التشكيك

أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن بعض الأطراف اعتادت التشكيك في المشروعات الوطنية ومحاولة إثارة الشكوك حولها، مشيرا إلى أن مجلس النواب لا يقتصر دوره على سن القوانين، بل يمتد إلى توضيح الحقائق للرأي العام والتصدي للمعلومات المغلوطة التي تستهدف النيل من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وقال سليمان وهدان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر يقدم نموذجًا إداريًا حديثًا يقوم على سرعة الإنجاز وتقليل الإجراءات البيروقراطية، مع الالتزام الكامل بمبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة، بما يحقق التوازن بين مرونة الأداء وضمان المساءلة.

أطر قانونية واضحة

وتابع أن المشروع يهدف إلى توفير بيئة مؤسسية أكثر كفاءة، تمكن الجهاز من تنفيذ مهامه التنموية بصورة فعالة، وتسهم في دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وإنجاز المشروعات القومية وفق أطر قانونية واضحة.