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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مشهد عالمي أمام استاد القاهرة احتفالا بأبطال مصر نجوم المونديال

اكسترا نيوز
اكسترا نيوز
رنا عبد الرحمن
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قال أحمد عبد الرازق مراسل قناة إكسترا نيوز، إنّ  محيط استاد القاهرة الدولي يشهد توافداً مستمراً للجماهير المصرية عبر مختلف البوابات للمشاركة في الاحتفالية الكبرى المقامة تكريماً للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بعد الإنجاز غير المسبوق الذي حققه في مسيرة الكرة المصرية.

وأضاف في مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا الحضور يجسد بصورة حقيقية دعم الجماهير للمنتخب، ليس فقط خلال مشواره في البطولة، وإنما أيضاً بعد خروجه من دور الـ16، باعتبار أن هذه المشاركة تمثل بداية لمسيرة جديدة للكرة المصرية.

وتابع، أن الجماهير حضرت إلى الاحتفالية مرتدية القمصان الحمراء الخاصة بالمنتخب الوطني، وحاملة أعلام مصر، بعد حجز التذاكر إلكترونياً عبر شركة «تذكرتي»، مؤكداً أن هذا المشهد يعكس وفاء الجماهير لمنتخبها، إذ لم تتخل عنه في أي مرحلة من مراحل البطولة، ولا تزال تواصل دعمه من خلال المشاركة في هذه الاحتفالية.

وأشار أحمد عبد الرازق إلى أن الجماهير توافدت إلى استاد القاهرة فرادى وجماعات، كما حضرت عائلات كاملة وحافلات تقل مشجعين من مختلف محافظات الجمهورية بأعداد كبيرة.

https://www.youtube.com/watch?v=QrVSyHPK4tc

اكسترا نيوز المنتخب المصري أستاد القاهرة

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