100 مليون شكرًا | استرجاع ذكريات المنتخب في كأس العالم تشعل الحماس

عرضت شاشة استاد القاهرة الدولي، ابرز لحظات منتخب مصر في كأس العالم وخاصة اللحظات التي احرز فيها أهداف الفوز واحتفالات اللاعبين عقب الفوز في كل مباراة في كأس العالم.

حفل تكريم لاعبي المنتخب الوطني بعد انجاز كأس العالم

فيما وصلت منذ قليل الحافلة التي تقل لاعبي منتخب مصر، لاستاد القاهرة الدولي، قبل أن تجوب ارجاء الاستاد، لحضور حفل تكريم لاعبي المنتخب الوطني بعد انجاز كأس العالم.

وشهد محيط الاستاد تواجدًا جماهيريًا مكثفًا قبل انطلاق الاحتفالية، وسط أجواء من الحماس والفخر، حيث حرصت الجماهير على التواجد مبكرًا لمشاركة لاعبي المنتخب والجهاز الفني لحظات التكريم، تقديرًا لما قدموه من أداء نال إشادة واسعة خلال البطولة العالمية.

ويأتي حفل التكريم تقديرًا للمشوار التاريخي الذي حققه منتخب مصر في كأس العالم 2026، والذي أعاد الكرة المصرية إلى دائرة الاهتمام العالمي، وسط احتفاء رسمي وجماهيري بهذا الإنجاز.