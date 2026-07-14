نهاية يوليو .. الطيران تستضيف الاجتماع السنوي لأسبوع أفريقيا والمحيط الهندي

تستعد وزارة الطيران المدني، لاستضافة الاجتماع السنوي لأسبوع أفريقيا والمحيط الهندي (AFI Week 2026)، التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، والمقرر عقده خلال الفترة من 27 إلى 31 يوليو الجاري، بمشاركة واسعة من قادة وخبراء صناعة النقل الجوي.

ويشهد هذا الحدث الدولي حضوراً رفيع المستوى يضم وزراء النقل والطيران بالدول الأفريقية الأعضاء بمجلس منظمة «الإيكاو»، ورؤساء سلطات الطيران المدني، إلى جانب ممثلي الدول العربية بمجلس المنظمة، وكبرى المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة.

ويُعد «أسبوع أفريقيا والمحيط الهندي» منصة دولية رفيعة المستوى تجمع كبار المسؤولين للتباحث حول ملفات حيوية تشمل سلامة وأمن واستدامة النقل الجوي، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير البنية التحتية للطيران في المنطقة.

تأتي استضافة مصر لهذا المحفل الدولي كفرصة رئيسية لإبراز القدرات التنظيمية والفنية التي تتمتع بها الدولة المصرية، وتأكيد دورها المحوري والمؤثر في قيادة وتطوير منظومة الطيران المدني على المستويين الإقليمي والدولي.

وتكتسب هذه الاستضافة أهمية استراتيجية مضاعفة في ظل التحركات المتسارعة التي تشهدها الساحة الأفريقية لتعزيز المشاركة الفعالة في ملفات الطيران الجوي؛ حيث تسعى مصر من خلال حسن التنظيم والتواجد الفعال إلى ترسيخ حضورها الدائم في دوائر العمل الإقليمي والدولي، والحفاظ على موقعها الريادي في صناعة النقل الجوي.