لليوم الثاني.. ارتفاع أسعار زيت النخيل بعد زيادة الطلب على الوقود الحيوي

ارتفعت أسعار زيت النخيل لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات اليوم / الثلاثاء / ، مدعومة بصعود أسعار النفط الخام في ظل تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما عزز التوقعات بزيادة الطلب على الوقود الحيوي.

وصعدت العقود الآجلة لزيت النخيل في بورصة كوالالمبور بنسبة بلغت 1%، بعدما سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.5% في الجلسة السابقة.

وذكرت "بلومبيرج"، أن المكاسب جاءت بالتزامن مع ارتفاع خام برنت بأكثر من 11% منذ بداية الأسبوع، متجاوزا مستوى 85 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ شهر، عقب الضربات الأمريكية الجديدة على إيران وإعادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار على السفن الإيرانية العابرة لمضيق هرمز.

وقال رئيس استراتيجيات التداول والتحوط بشركة "Kaleesuwari Intercontinental" جناناسيكار ثياجاراجان، إن ارتفاع أسعار النفط الخام من شأنه أن يعزز الطلب على الوقود الحيوي، وهو ما سينعكس إيجابًا على الطلب على زيت النخيل، باعتباره أحد أهم المواد الأولية المستخدمة في إنتاج هذا النوع من الوقود.

وأضاف أن بدء تطبيق برنامج خلط الديزل الحيوي B50 في إندونيسيا، إلى جانب برنامج B15 في ماليزيا، سيؤدي إلى زيادة استهلاك زيت النخيل في أكبر بلدين منتجين له عالميًا، بما يدعم أسعار الزيت خلال الفترة المقبلة.

وأظهرت بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط الخام أدى إلى تقلص الفارق السعري بين زيت النخيل وزيت الغاز (الديزل)، لتصبح أسعارهما متقاربة إلى حد كبير، وهو ما يعزز القدرة التنافسية لزيت النخيل في إنتاج الوقود الحيوي.