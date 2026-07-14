شوبير: دمج الأندية يعكس رؤية جديدة لتطوير الرياضة المصرية

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن خطوة دمج بعض الأندية تمثل تحولًا مهمًا في توجه الدولة نحو الاستثمار الرياضي وتعزيز الجماهيرية، مشددًا على أن نجاح هذه التجربة يتوقف على حسن إدارتها واستغلالها بالشكل الأمثل.

وقال شوبير، في تصريحاته الإذاعية، إن دمج الأندية يعد خطوة جريئة تعكس تغيرًا كبيرًا في فكر الدولة تجاه الاستثمار الرياضي، موضحًا أن الدولة تقوم بدورها من خلال توفير الدعم ومنح الأندية الفرصة لبناء نفسها وتحقيق الاستقرار.

وأضاف أن نجاح التجربة لا يرتبط بالدعم وحده، وإنما يعتمد أيضًا على كفاءة الإدارة وقدرتها على استثمار الإمكانات المتاحة، مؤكدًا أنه إذا لم تحقق التجربة أهدافها، فلا ينبغي تحميل الدولة المسؤولية وحدها.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن جميع الأطراف، سواء إدارات الأندية أو القائمون على المنظومة الرياضية، مطالبون بأداء دورهم لإنجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه.