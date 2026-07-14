رئيس أركان الجيش الأردني ووزير الدفاع الصومالي يبحثان تعزيز التعاون العسكري والتدريب المشترك

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، مع وزير الدفاع الصومالي أحمد معلم فقي، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة الثنائية، إلى جانب مناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية والتحديات الأمنية.

واستقبل الحنيطي وزير الدفاع الصومالي والوفد المرافق له في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية.

وخلال المباحثات، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق المشترك في مختلف المجالات العسكرية، والعمل على تطوير التعاون بما يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما استمع الحنيطي ووزير الدفاع الصومالي إلى إيجازات عسكرية تناولت أبرز التطورات التي شهدتها القوات المسلحة الأردنية، خاصة في مجالات الدفاع والتدريب والتأهيل، إلى جانب استعراض برامج التدريب وآليات تطويرها من خلال تنفيذ التمارين العسكرية المشتركة وعقد الدورات التدريبية، بما يعزز الجاهزية العسكرية ويسهم في تبادل الخبرات بين الجانبين.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة متانة العلاقات بين الأردن والصومال، مشيرا إلى أن التعاون العسكري بين البلدين يمثل ركيزة أساسية لتطوير القدرات الدفاعية وتبادل الخبرات العسكرية، بما يدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه، أشاد وزير الدفاع الصومالي بالدور الذي تضطلع به المملكة الأردنية بقيادة الملك عبد الله الثاني، وبالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه القوات المسلحة الأردنية من حيث الكفاءة والاحترافية، مؤكدا حرص بلاده على توسيع التعاون مع الأردن في مختلف المجالات العسكرية والتدريبية.