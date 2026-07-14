رئيس "سياحة النواب" ترحب بإدراج المتحف المصري الكبير على تطبيقات شركات المحمول

أشادت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بإدراج الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير ضمن تطبيقات شركات المحمول.



وقالت في تصريحات لها: "تابعت إعلان وزارة السياحة والآثار المصرية إدراج الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف المصري الكبير (www.gem.eg) ضمن تطبيقات شركة فودافون، الراعي التكنولوجي الرسمي للمتحف، إلى جانب تطبيقات شركات المحمول العاملة في مصر، وهي أورنج، و&e (اتصالات)، وWE من المصرية للاتصالات، بما يتيح لملايين المستخدمين الوصول المباشر والآمن إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف وحجز زياراتهم عبر قناة موثوقة ومعتمدة".

الارتقاء بتجربة زائري المتحف المصري الكبير

وأعربت مصطفى عن تأييدها لهذا التحرك الحكومي "في إطار تعزيز التحول الرقمي والارتقاء بتجربة زائري المتحف المصري الكبير، وضمان الحجز الإلكتروني الآمن لتذاكر الزيارة، عبر قنوات إضافية موثوقة ومعتمدة"، كما قالت الوزارة بحسب رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب.

مواكبة عصر التطور التكنولوجي

وتابعت: "وإذ نشيد بهذه الخطوة في مواكبة عصر التطور التكنولوجي المتسارع، وتوظيف الأدوات الرقمية في تعزيز قطاع السياحة، فإنني أرجو أن يصاحب هذا الإعلان ترويج أوسع لما تقدمه الزيارة من تجربة غير مسبوقة في العالم أجمع، سواء للسياحة الداخلية في بلدنا الحبيب أو للزائر الأجنبي".

وقالت مصطفى: "لابد أن ينتبه المواطن المصري لما ورد في نص بيان الوزارة من أن الخطوة لا تستهدف فقط تيسير حجز تذاكر الزيارة وإنما أيضًا رفع مستويات الأمن السيبراني، وحماية الجمهور من مخاطر المواقع الإلكترونية المزيفة والروابط غير الموثوقة التي قد تستغل اسم المتحف في محاولات الاحتيال أو الاستيلاء على البيانات الشخصية".