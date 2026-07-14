أسرار تكشف لأول مرة.. مصطفى شوبير في مواجهة إعلامية خاصة مع والده

تشهد الشاشات الرياضية الليلة حدثا إعلاميا بارزا وغير مألوف، حيث يلتقي الحارس الدولي السابق والإعلامي القدير أحمد شوبير بنجله الحارس المتألق مصطفى شوبير، وذلك في برنامج "هنا المونديال" الذي يقدمه شوبير بالاشتراك مع النجم أحمد حسام "ميدو" عبر شاشة قناة النهار.



و كتب شوبير عبر فيسبوك:لأول مرة.. شوبير الأب يستضيف شوبير الابن بعد تألقه مع منتخب مصر في كأس العالم.

و تابع :أسرار وكواليس تُكشف لأول مرة.. الليلة في تمام 8:00 مساءً مع أحمد شوبير وميدو على قناة النهار.

علي الجانب الاخر بدأ النادي الأهلي التحرك مبكرًا لوضع تصورا واضحا لمستقبل مركز حراسة المرمى في ظل تزايد التكهنات حول إمكانية احتراف مصطفى شوبير ، عقب المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، والتي جعلته محل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية .

ورغم تمسك الأهلي باستمرار الحارس الشاب، فإن إدارة الكرة لا ترغب في الوقوف أمام حلم الاحتراف الخارجي حال وصول عرض أوروبي مناسب يحقق مصلحة اللاعب والنادي، لذلك بدأت بالفعل في دراسة أكثر من سيناريو لتأمين هذا المركز قبل انطلاق الموسم الجديد.

شوبير يلفت أنظار أوروبا