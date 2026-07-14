درس أكثر من سيناريو لحراسة عرين النسر.. كيف يفكر الأهلي في تعويض مصطفى شوبير حال احترافه بعد تألقه بكأس العالم 2026

بدأ النادي الأهلي التحرك مبكرًا لوضع تصورا واضحا لمستقبل مركز حراسة المرمى في ظل تزايد التكهنات حول إمكانية احتراف مصطفى شوبير ، عقب المستويات المميزة التي قدمها مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، والتي جعلته محل اهتمام عدد من الأندية الأوروبية .

ورغم تمسك الأهلي باستمرار الحارس الشاب، فإن إدارة الكرة لا ترغب في الوقوف أمام حلم الاحتراف الخارجي حال وصول عرض أوروبي مناسب يحقق مصلحة اللاعب والنادي، لذلك بدأت بالفعل في دراسة أكثر من سيناريو لتأمين هذا المركز قبل انطلاق الموسم الجديد.

شوبير يلفت أنظار أوروبا

شهدت بطولة كأس العالم 2026 نقطة تحول كبيرة في مسيرة مصطفى شوبير بعدما فرض نفسه أحد أبرز حراس المرمى في البطولة وقدم مستويات مميزة أمام منتخبات من الصف الأول.

ونجح الحارس الدولي في التصدي لركلتي جزاء أمام اثنين من أبرز نجوم العالم الأولى أمام الإيراني مهدي طارمي والثانية أمام الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي ليحظى بإشادة واسعة من الجماهير ووسائل الإعلام ويضع نفسه على رادار عدد من الأندية الباحثة عن حارس شاب يمتلك شخصية قوية وخبرات دولية.

هذا التألق دفع إدارة الأهلي، إلى التعامل مع احتمالية رحيله باعتبارها سيناريو واردًا خاصة إذا جاء العرض من أحد أندية الدوريات الأوروبية الكبرى.

الأهلي لا يغلق باب الاحتراف

بحسب مصدر داخل النادي فإن إدارة الأهلي تتبنى سياسة واضحة تقوم على عدم حرمان أي لاعب من فرصة الاحتراف الخارجي طالما أن العرض المقدم يليق بقيمة اللاعب والنادي.

وترى الإدارة أن احتراف مصطفى شوبير ، إذا تحقق بالشروط المناسبة سيمثل نجاحًا جديدًا لسياسة النادي في تصدير لاعبيه إلى أوروبا كما سيمنح الحارس فرصة جديدة لتطوير مستواه والمنافسة في واحدة من أقوى المدارس الكروية في العالم.

السيناريو الأول.. الشناوي يستعيد القيادة

الخطة الأولى داخل الأهلي تعتمد على استمرار محمد الشناوي باعتباره الحارس الأول للفريق مستفيدًا من خبراته الطويلة وقدرته على قيادة الخط الخلفي في البطولات المحلية والقارية.

وفي هذا السيناريو سيكون محمد سيحا وحمزة علاء ضمن قائمة الحراس في الموسم الجديد مع تصعيد أحد حراس قطاع الناشئين لتدعيم القائمة وهو ما يمنح الجهاز الفني أكثر من خيار دون الحاجة إلى الدخول في سوق الانتقالات.

ويعتقد مسؤولو الأهلي أن هذا السيناريو يمنح الفريق الاستقرار خاصة في ظل وجود الشناوي الذي لا يزال يحظى بثقة كبيرة داخل النادي رغم المنافسة القوية التي فرضها مصطفى شوبير خلال الفترة الماضية.

السيناريو الثاني.. التعاقد مع حارس جديد

في المقابل وضعت إدارة الكرة خطة بديلة حال رأت أن الفريق بحاجة إلى تدعيم إضافي وتتمثل في التعاقد مع محمد علاء حارس مرمى منتخب مصر ونادي سيراميكا كليوباترا.

ويعد محمد علاء من الحراس الذين يحظون بمتابعة داخل الأهلي منذ فترة بعدما قدم مستويات قوية مع الجونة قبل انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا كما كان ضمن قائمة منتخب مصر في كأس العالم 2026 وهو ما يعكس ثقة الجهاز الفني للمنتخب في إمكاناته.

وترى الإدارة أن ضم حارس يملك خبرات في الدوري الممتاز والمنتخب سيمنح الفريق مزيدًا من المنافسة ويحافظ على قوة مركز حراسة المرمى في حال رحيل مصطفى شوبير.

عموتة صاحب القرار الأخير

ورغم إعداد أكثر من تصور فإن القرار النهائي لن يُحسم إلا بعد تولي المدير الفني الجديد الحسين عموتة مسؤولية قيادة الفريق بشكل كامل.

ومن المنتظر أن يعقد المدرب المغربي جلسات مع لجنة الكرة لبحث احتياجات الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد وسيكون ملف حراسة المرمى من بين أبرز الملفات المطروحة سواء بالاكتفاء بالعناصر الحالية أو التوصية بإبرام صفقة جديدة.

ويمنح الأهلي المدير الفني الجديد صلاحية تقييم جميع المراكز في إطار خطة إعادة ترتيب الفريق للمنافسة على جميع البطولات خلال الموسم المقبل.