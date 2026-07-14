مصطفى بكري يهنئ ابنة شقيقه بتخرجها في كلية طب الأسنان

حرص الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري على توجيه التهنئة للدكتورة نوران محمود بكري، ابنة شقيقه النائب الراحل محمود بكري، بمناسبة تخرجها في كلية طب الأسنان بالجامعة البريطانية، بعد حصولها على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف الأولى.

ونشر مصطفى بكري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك رسالة تهنئة عبر خلالها عن فخره الكبير بالإنجاز الذي حققته نوران،

وقال بكري في رسالته: «أهنئ الدكتورة نوران محمود بكري، ابنة شقيقي الراحل النائب محمود بكري، بتخرجها من كلية طب الأسنان بالجامعة البريطانية بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى.. ألف مبروك، تحقيق أمنية الوالد الراحل الكريم».

ولاقت التهنئة تفاعلا واسعا من متابعي مصطفى بكري، الذين حرصوا على تقديم التهاني للدكتورة نوران، متمنين لها دوام النجاح والتوفيق في مسيرتها المهنية والعلمية المقبلة.