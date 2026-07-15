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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ترفض التقاعد .. لكزس LS موديل 2027 تحصل على تحديث جديد

لكزس LS موديل 2027
لكزس LS موديل 2027
إبراهيم القادري

أعلنت شركة لكزس عن طرازها الجديد لكزس LS موديل 2027، وتنتمي LS لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وحصلت LS على تحديث جديد يمنعها من التقاعد، ويجعلها تستمر في المنافسة داخل مجموعة من الأسواق العالمية .

لكزس LS موديل 2027

مواصفات لكزس LS موديل 2027

تمتلك سيارة لكزس LS موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، التخلي شعار حرف الـ L التقليدي على الغطاء الخلفي لصالح كتابة اسم LEXUS بأحرف بارزة متباعدة، وتمت إضافة سقف زجاجي بانوراما بالكامل إلى قائمة الخيارات، وتم تحويل فتحة السقف الحالية القابلة للإمالة والانزلاق إلى تجهيز قياسي .

لكزس LS موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة لكزس LS موديل 2027 بها،  شاشة مقاس 12.3 بوصه، وشاشة مقاس 14 بوصه وبرمجيات أرين المتطورة.

محرك لكزس LS موديل 2027

تستمد سيارة لكزس LS موديل 2027 قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3500 سي سي، بجانب محركين كهربائيين، ليولد قوة إجمالية تصل إلي 354 حصان، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

لكزس LS موديل 2027

وتم إضافة تدعيمات إنشائية قوية على طول نفق أرضية السيارة، واستخدام مواد جديدة ماصة للاهتزازات عند العارضة الخلفية المتقاطعة للشاسيه، وهذه التعديلات ستنعكس فوراً على دقة توجيه عجلة القيادة، وتمنح الركاب هدوء وعزل حراري ووصوتي متناهي يليق باسم لكزس الفاخر.

تاريخ شركة لكزس في صناعة السيارات

لكزس LS موديل 2027

في عام 1989  تم أطلاق لكزس في الولايات المتحدة عبر شبكة تضم أكثر من 80 وكالة، وتم الكشف عن السيدان الفاخرة LS 400 والرياضية ES 250 .

لكزس LS موديل 2027

وفي التسعينيات توسعت في السوق الأوروبي وتم إطلاق الجيل الأول من سيارة الدفع الرباعي الفاخرة RX 300 عام 1998، والتي أحدثت ثورة في فئة الـ SUV.

السيدان الفاخرة السيارات السيدان شركة لكزس الأسواق العالمية مواصفات لكزس LS موديل 2027 لكزس LS موديل 2027 محرك لكزس LS موديل 2027

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