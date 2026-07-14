التموين: احتياطي استراتيجي آمن يصل إلى 12 شهرًا.. وتطوير 40 ألف منفذ إلى “كاري أون”

أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن الدولة نجحت في تأمين احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لفترات ممتدة، بالتوازي مع خطة شاملة لتطوير منافذ التوزيع على مستوى الجمهورية، بما يضمن وصول السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "تم الاتفاق على 10 نقاط رئيسية، أولًا تكوين احتياطي استراتيجي آمن، إحنا المتوسط العام للاحتياطي الاستراتيجي 6 أشهر، وفيه سلع 8 أشهر، وفيه سلع 12 شهر، ودائمًا وزارة التموين مع جهاز مستقبل مصر مستمرين في كده".

وأضاف: "الاحتياطي الاستراتيجي يلزمه مجموعة منافذ، ووزارة التموين لديها 40 ألف منفذ لتوزيع السلع، إحنا بنتكلم عن مجموعة كاري أون من حيث الشكل والتطوير عشان المواطن، وهذا يضاهي القطاع الخاص".

وتابع: "وزير التموين أطلق بأن يتم تحويل بقالين التموين والجمعيات الاستهلاكية لـ كاري أون في الشكل والمضمون والمنتج، وهذه منتجات تابعة لوزارة التموين مثل منتجات “قها”، ولدينا 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، وسيتم إحياء العلامات التجارية الشهيرة، وستكون متاحة في المشروع القومي كاري أون".