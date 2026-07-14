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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر يثير الجدل بشأن نجم الأهلي

فرج عامر
فرج عامر
ميرنا محمود

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، أن المغربي أشرف بن شرقي يمتلك كل المقومات التي تؤهله لاستعادة أفضل مستوياته مع النادي الأهلي خلال الموسم المقبل، متوقعا أن يشهد اللاعب فترة تألق كبيرة في ظل المتغيرات الفنية التي طرأت على الفريق.

و كتب فرج عامر عبر فيسبوك:الموسم السابق كان اخطر لاعب في الأهلي وهو اللعيب اللي صنع فرص اكتر من اي حد من الدوري المصري للاهلي بس تم تهمشيه وتغير مركزه اكتر من مره بدا دكة مع ربيبرو ثم النحاس اللي حاطه علي الشمال بعده توروب اللي نقله يمين وختم الموسم كويس كراس حربة صريح لكن اعتقد مع التعاقد مع اقطاي عبدالله ومهاجم اجنبي قادم في الطريق وقدوم عموته اللي يعرف امكانياته كويس ورحيل تريزيجيه هنشوف النسخة المنتظره من بن شرقي ومتوفع تالقه بشكل لافت الفترة القادمة تماما باذن الله

علي الجانب الاخر كانت قد كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، عن تطورات جديدة في ملف استمرار المغربي أشرف بن شرقي مع النادي الأهلي، مؤكدة أن هناك رغبة مشتركة بين الطرفين في استمرار اللاعب داخل صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت ريهام حمدي خلال برنامج «ملعب ON»، أن عقد بن شرقي الحالي مع الأهلي، والذي يمتد لمدة سنة ونصف مع وجود موسم إضافي اختياري، يتضمن بندًا يسمح بتفعيل السنة الإضافية بموافقة الطرفين، وهو ما يبدو متوافقًا عليه مبدئيًا بين النادي واللاعب.

وأضافت أن التطور الجديد في المفاوضات يتمثل في طلب وكيل اللاعب إضافة سنة أخرى على العقد الحالي، ليصبح أكثر امتدادًا واستقرارًا، وهو ما لا يزال محل دراسة داخل إدارة النادي بالتنسيق مع وكيل اللاعب.

وأشارت إلى أن إدارة الأهلي تتعامل بحذر في هذه المرحلة، في ظل سياسة ترشيد النفقات التي ينتهجها النادي، ما يجعل الملف مفتوحًا لمزيد من النقاش قبل حسم القرار النهائي خلال الفترة المقبلة.

فرج عامر بن شرقي الاهلي تصريحات فرج عامر

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