لاشين: إيران تريد السيطرة الكاملة على مضيق هرمز

أكد الدكتور أحمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، أن إيران تريد السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، وايران لا ترى فائدة حاليا أو مكاسب من ضرب اسرائيل.

وتابع الدكتور أحمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ايران تحاول رسم دور جديد لنفسها في المنطقة، متابعا أن ايران تخون حتى حلفائها في المنطقة.

وأشار الدكتور أحمد لاشين أستاذ الدراسات الإيرانية بجامعة عين شمس، إلى أن ايران تتعامل مع دول الخليج كل دولة على حدى على حسب مصالحها، مستدركا أن ايران تحاول زرع خلايا وتنظيمات ارهابيه في دولة البحرين.