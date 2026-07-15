قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جوهر نبيل: خطة شاملة لتطوير الرياضة المصرية ودعم الأبطال استعدادًا لأولمبياد 2028
بعد 40 عامًا .. كيف تُعيد محطة الضبعة تشكيل مستقبل الطاقة بمصر؟
واشنطن تضغط على بغداد .. دعوة أمريكية لتجريد الميليشيات المدعومة من إيران من سلاحها
أنضف حد قابلته.. أشرف بن شرقي يُودّع «تريزيجيه» برسالة على انستجرام
«مبابي» بعد وداع كأس العالم: لم نكن على مستوى الحدث.. وإسبانيا استحقت التأهل
غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟
مؤسسة دولية: الاستجابة الإنسانية في غزة شبه مستحيلة رغم وقف إطلاق النار
أعلى سعر لصرف الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 15-7-2026
وزارة العمل تتيح رابط التقديم لـ3000 وظيفة بمحطة الضبعة بمرتبات تبدأ من 15 ألف جنيه
الظلام يضرب شرق الجزائر.. انقطاع الكهرباء بسبب عُطل مفاجئ بولاية بسكرة
العدوان الايراني الآثم.. الدفاعات الكويتية تعترض مسيرات مُعادية وسط دوي انفجارات
التصعيد العسكري مُتواصل.. الداخلية البحرينية تعلن تفعيل صفارات الإنذار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأربعاء 15-7-2026

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
محمد عبد الفتاح

ينشر “صدى البلد” مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الأربعاء 15-7-2026 ، والتي تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقاً لنوع القطار.

ويُفضّل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة؛ فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات.

وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يُقلّل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة.

مواعيد قطارات الـ VIP

قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 ويصل الساعة 18.00.

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35.

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40.

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 .

مواعيد القطارات

تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية.
 

مواعيد قطار التالجو

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00.

تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية.
 

مواعيد قطارات النوم

قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.15.

قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20.

قطار رقم 1089: 19:40.

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً.
 

مواعيد قطارات متنوعة

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 4.30.

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 13.30 ويصل 3.55.

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (إسباني مطور) موعد قيامه الساعة 18.10

قطار رقم 187 السد العالي أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 .

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23.20 .

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 .

 تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين.

وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلًا عن العائدين من المحافظات الأخرى. 

ويتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو؛ لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

موعد نتيجة الثانوية العامة والمؤشرات.. متحدث التعليم يكشف

مشغولات ذهبية

فقزة في أسعار الذهب الآن.. وعيار 24 يتجه نحو الـ 7000 آلاف

الاشتباكات

الموت لم يعد واعظا.. جنازة تتحول إلى مشاجرة في مشهد مؤلم يهز القلوب

التوقيت الصيفي2026

التوقيت الصيفي 2026.. تأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

سعر سبيكة ذهب 5 جرام

سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم عيار 24.. قائمة بكل الأوزان

دواجن وبيض

هتشتريها بكام بكره؟ مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

الكاف

الكاف يستحدث دوري الأمم الأفريقية ويعدل نظام كأس الأمم

القهوة

رئيس شعبة البن يصدم المواطنين: 80% من البن المعروض في مصر مغشوش

ترشيحاتنا

جامعة الأزهر

جامعة الأزهر توقع بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يكرم المشاركين في مشروع ترجمة الألف كتاب

رئيس جامعة الأزهر

مجلس أمناء كلية العلوم الإسلامية يكرم الدكتور سلامة داود لمسيرته التطويرية

بالصور

ساندي تخطف الأنظار بإطلالة عصرية داخل سيارتها.. ورسالة تهنئة تشعل تفاعل الجمهور|شاهد

ساندي
ساندي
ساندي

أفضل أنواع الأرز لصحة القلب والأمعاء .. تعرّف على الخيار الأكثر فائدة

أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة
أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة
أفضل أنواع الارز لتناولها وأكثرهم فائدة

استخدام ChatGPT المُفرط يعرّضك لهذا المرض الخطير؟.. خبراء يُحذرون من تأثيره على الذاكرة

تأثير غير متوقع من إستخدام ChatGPT على الذاكرة
تأثير غير متوقع من إستخدام ChatGPT على الذاكرة
تأثير غير متوقع من إستخدام ChatGPT على الذاكرة

بمكونين فقط.. طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي في المنزل

طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي
طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي
طريقة عمل الكاندي الطري بالجيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد