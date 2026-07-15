رئيس زراعة الشيوخ: نصيب الفلاح من الأرض وصل إلى 2100 متر في عهد محمد على وتضاءل الآن

قال النائب محسن البطران ، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ، إذا نظرنا في عهد محمد علي باشا سنجد أنه من بدأ الثورة الزراعية في مصر وقام بإنشاء القناطر الخيرية ، وكانت النتيجة إنه كان متوسط نصيب الفرد في نهاية عصره في القرن الـ 19 عام 1840 نصف فدان أي 2100 متر ، وفي عام 1960 أي بعد 120 عام أصبح نصيب الفرد 1000 متر ، وفي عام 2009 كان نصيب الفرد 400 متر ، وفي عام 2014 أصبح نصيب الفرد 280 متر وإذا استمر الحال على ماهو عليه سيصبح نصيب الفرد 120 متر يأكل ويشرب منهم ويبني سكن يعيش فيه.

وأكد البطران خلال حواره لـ"صدى البلد" أن القيادة السياسية تنبأت بتآكل المساحات الزراعية نتيجة الزيادة السكانية والتعدي على الأراضي وتفتت الحيازات ، ولذلك كان يجب تتخذ قرارها بالتوسع الأفقي ، ولكن يجب الاستعانة بالبحث العلمي من خلال مركز بحوث الصحراء في قضية التيارات المناخية ، وفي نفس الوقت مراكز البحوث الزراعية ، ولابد أن يتعاونوا مع الجامعات ويخرجوا لنا تقاوي محسنة لكي نزود إنتاجية الفدان.

وأشار رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى أنه في التوسع الأفقي نزود مساحات أما في التوسع الرأسي نزود إنتاجية الفدان ، وهو عامل مهم لكي نحقق الأمن الغذائي.