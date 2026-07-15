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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل وزارة الصحة ببني سويف يكرّم فريق سلامة المرضى بوحدة عطف أفوه بإدارة الواسطى الصحية

صحة بني سويف
صحة بني سويف

في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية ببني سويف على دعم منظومة سلامة المرضى وتحفيز الكوادر المتميزة، وتحت إشراف  الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة، كرّم  فريق سلامة المرضى بوحدة عطف أفوه بإدارة الواسطى الصحية، تقديرًا لجهودهم المتميزة التي أسهمت في نجاح الوحدة وحصولها على الاعتماد المبدئي لمدة عام.

حيث تم تكريم كل من، تقديرًا لجهودهم المستمرة التي أسهمت في نجاح وحدة عطف أفوه وحصولها على الاعتماد المبدئي لمدة عام: د سحر سالم عبد المحسن ـ ـ مدير وحدة عطف أفوه. هبة الله عادل عنتر ـ  مسؤول سلامة المرضى بوحدة عطف أفوه.
 أرزاق سيد صادق ـ  رئيسة تمريض وحدة عطف أفوه.
 عمار أيمن عمار ـ  رئيس فريق سلامة المرضى بإدارة الواسطى الصحية.
 أحمد أشرف ـ عضو فريق سلامة المرضى بإدارة الواسطى الصحية.أماني صالح أحمد ـ  مساعد مدير إدارة الواسطى الصحية.

كما تم تكريم كل من:
ابتسام أحمد سيد ـ مسؤول سلامة المرضى بوحدة قمن العروس. غادة فرج عبد الرحمن ـ  مسؤول سلامة المرضى بوحدة جزيرة المساعدة. هايدي أشرف امين ـ مسئول سلامة المرضى بوحدة افوة

وذلك تقديرًا لتميزهما في أداء مهامهما، وجهودهما المتميزة في دعم منظومة سلامة المرضى والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

واختُتمت فعاليات التكريم بلفتة تقديرية من فريق سلامة المرضى بإدارة الواسطى الصحية وفريق سلامة المرضى بوحدة عطف أفوه، حيث قدما درع تقدير للدكتورة دعاء سيد روبي مدير إدارة سلامة المرضى، تقديرًا لجهودها ودعمها المتواصل لفرق العمل، وقام  الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بتسليم الدرع.

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص مديرية الشؤون الصحية ببني سويف وإدارة سلامة المرضى على ترسيخ ثقافة التقدير والتميز، وتحفيز فرق العمل على مواصلة تطوير الأداء، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات الصحية .

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