الصين تدعم كوبا في حماية سيادتها الوطنية وتعارض التدخل الخارجي

أعربت الصين عن دعمها القوي لكوبا في حماية سيادتها الوطنية ومعارضتها للتدخل الخارجي في شؤونها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان - في مؤتمر صحفي يومي عقد اليوم / الأربعاء / - إن الصين تدعم بقوة كوبا في حماية سيادتها الوطنية، وتعارض التدخل الخارجي، وأنها على استعداد للعمل مع المجتمع الدولي لإرساء العدالة والإنصاف الدوليين.

وأضاف "أن الولايات المتحدة فرضت حصارا شاملا وعقوبات غير قانونية على كوبا لأكثر من 60 عاما، وأن واشنطن صعدت مؤخرا من حصارها وعقوباتها على كوبا، مما أدى إلى تقويض خطير لمصادر الرزق الأساسية".