مصرع شخص في حادث إنقلاب سيارة مواد بترولية بأسيوط

لقي شخص مصرعه في حادث انقلاب سيارة مواد بترولية وقع اليوم الأربعاء، أعلى محور منفلوط بمحافظة أسيوط.



وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة مواد بترولية أعلى محور منفلوط .



وانتقل إلى موقع الحادث ضباط الشرطة والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب سيارة محملة بالمواد البترولية أعلى محور منفلوط واسفر الحادث عن مصرع " محمد . ا . م "26 عاما، وجرى نقله إلى مستشفى منفلوط المركزي.



تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.