شركة أسترالية تستعد لتسريع مشروع غاز في جنوب إفريقيا لمواجهة نقص محتمل

قال آدام سيراكوفسكي، رئيس شركة "كينيتيكو" الأسترالية ، إن مؤسسته تسلك مساراً ذا شقين لتسريع وتيرة إنتاج الغاز في مشروع "براكفونتين" بجنوب أفريقيا، وذلك لمواجهة نقص وطني مرتقب في إمدادات الغاز.

وأوضح أن الشركة تقدمت بطلبين متزامنين، الأول للحصول على حق إنتاج كامل، والثاني للحصول على تصريح "أخذ عينات تجارية بكميات كبيرة، وهو ما يعتقد أنه يمكن الموافقة عليه بشكل أسرع بما يتيح بدء إنتاج محدود للغاز في غضون ستة أشهر. وفق (سي.إن.بي.سي.أفريكا).

وتتجه جنوب إفريقيا نحو الاعتماد على الغاز في إطار خطتها للتحول بعيداً عن الفحم، الذي يمثل مصدرها الرئيسي للطاقة حالياً، ويوفر مشروع "كينيتيكو" للحكومة خياراً محلياً لتأمين الإمدادات، إلى جانب محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال المزمعة.

وتوقعت الشركة الأسترالية أن تحصل على رخصة الإنتاج الكامل بحلول نهاية عام 2027. وفي حال الموافقة عليها، ستكون هذه الرخصة هي الثانية فقط لإنتاج الغاز البري في تاريخ جنوب إفريقيا.

وقال سيراكوفسكي: "قد نحصل على تصريح لإنتاج كميات صغيرة من الغاز في غضون الأشهر الستة المقبلة، لكننا نستهدف إطلاق المرحلة الأولى الرئيسية من الإنتاج بنهاية عام 2027".

ومن خلال تطوير المرحلة الأولى لمشروع الغاز الطبيعي المضغوط، تعتزم "كينيتيكو" زيادة أحجام الإنتاج تدريجياً عبر حقولها كجزء من استراتيجية الشركة، مع خطط لتحويل مواردها الغازية الحالية المعتمدة والبالغة 6 تريليونات قدم مكعبة إلى أكثر من تريليون قدم مكعبة من الغاز القابل للاستخراج.

وأضاف سيراكوفسكي أن المساحات الجديدة الجاري الاستحواذ عليها قد ترفع من إمكانات النمو الإضافية لتتجاوز 10 تريليونات قدم مكعبة، مشيراً إلى أن رواسب الغاز التقليدي الضحل للشركة تقع بالقرب من كبار المستهلكين الصناعيين مثل شركة "ساسول"، ومرفق الكهرباء الوطني "إيسكوم" ، وشركات التعدين.

وأعرب سيراكوفسكي عن "ثقته الكبيرة" في قدرة الشركة على المساعدة في تلبية الطلب قبل سيناريو "نقص الغاز" المتوقع بحلول عام 2030، وهو التوقيت الذي ستواجه فيه جنوب أفريقيا نقصاً حاداً في الإمدادات.