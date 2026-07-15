ياسمين عبدالعزيز تشارك جمهورها صورًا من العرض العالمي الأول لفيلم «خلي بالك من نفسك» في الكويت

شاركت النجمة ياسمين عبد العزيز جمهورها ومتابعيها مجموعة من الصور من حضورها العرض العالمي الأول لفيلم «خلي بالك من نفسك»، الذي أُقيم في صالات «سينسكيب» بدولة الكويت، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الصور خلال أجواء العرض الخاص، حيث وثّقت جانبًا من حضورها لهذه المناسبة السينمائية المميزة، عرضخاص فيلمها وسط أجواء احتفالية تزامنت مع انطلاق العرض العالمي الأول للفيلم.

وحظيت الصور بتفاعل من جانب جمهور ومتابعي ياسمين عبد العزيز، الذين حرصوا على التعبير عن إعجابهم بإطلالتها وتوجيه رسائل المحبة والدعم لها.

وسط ترقب الجمهور لمتابعة الفيلم والتعرف على أحداثه.

وتحرص ياسمين عبد العزيز باستمرار على مشاركة جمهورها أبرز لحظاتها وظهورها في المناسبات الفنية المختلفة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحظى منشوراتها بتفاعل واسع من متابعيها في مصر والوطن العربي.