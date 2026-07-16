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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة عين شمس تعلن عن مد فترة التقديم للمشروعات البحثية الممولة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

 أعلنت الجامعة مد فترة التقديم للحصول على تمويل المشروعات البحثية للعام الأكاديمي 2026/2027.

وذلك في إطار استراتيجية جامعة عين شمس الهادفة إلى دعم البحث العلمي وتعزيز الابتكار، وتوفير الدعم المادي والمعنوي للباحثين بما يسهم في تطوير المنظومة البحثية ورفع القدرة التنافسية للجامعة على المستويين المحلي والدولي.

ويأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت الجامعة أن استقبال طلبات التقدم للمشروعات البحثية الممولة مستمر حتى 21 يوليو الجارى ، وذلك من خلال إدارة المنح والمشروعات بقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ، مما يتيح  الفرصة أمام أكبر عدد من الباحثين للتقدم بمقترحاتهم البحثية.

ويهدف البرنامج إلى دعم الباحثين والخبراء بجامعة عين شمس من خلال تمويل مشروعات بحثية متميزة ضمن برنامج (ASU-Supported Research ( Projects، بما يسهم في تعزيز البحث العلمي متعدد التخصصات، وتشجيع التعاون بين الفرق البحثية، وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الوطنية والإقليمية، بما يواكب رؤية الجامعة نحو تحقيق التميز البحثي والابتكار المستدام.

للمزيد من المعلومات والتفاصيل يرجى زيارة اللينك التالى:
https://www.asu.edu.eg/staffPortal/ar/e-portal/researchProjects/apply

جامعة عين شمس استراتيجية جامعة عين شمس دعم البحث العلمي

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