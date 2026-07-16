قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس الخميس.. الأرصاد تحذر من شبورة مائية وتعلن درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات
حكم تكرار سجود التلاوة أثناء تحفيظ القرآن للأطفال.. الإفتاء توضح
ارفعوا رؤوسكم.. الأمير وليام يوجه رسالة لكين ورفاقه بعد الهزيمة
الصحة: عيادة في كل محافظة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية
تمهيدا للتصعيد.. زيزو يطلب حيثيات قرار حفظ شكواه ضد الزمالك
إبراهيم فايق يداعب الجماهير قبل النهائي: حان وقت تشجيع الأرجنتين
بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟
الحرب على إيران.. إخلاء مستشفى أطفال في الأحواز بعد سقوط صواريخ أمريكية
لا مفر من الجبس.. الفنانة نورهان تعلن إصابتها في يدها وتطمئن جمهورها
وأنت قاعد في بيتك.. أسهل طريقة لاستخراج قيد عائلي
أنتم فخر الأمة.. العائلة الملكية البريطانية تدعم كين ومنتخب إنجلترا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم الخميس 16-7-2026

مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
محمد عبد الفتاح

ينشر “صدى البلد” مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم  الخميس 16-7-2026، والتي تتنوع فيها رحلات القطارات التي تنطلق من أسوان إلى القاهرة وفقاً لنوع القطار.

ويُفضّل الكثيرون القطارات المكيفة مثل الإسباني أو الروسي التي تقدم رحلة سريعة ومريحة إلى محافظات الصعيد مثل إدفو والأقصر وقنا وسوهاج.

أما بالنسبة للمسافرين إلى القاهرة؛ فيفضلون استقلال قطارات الـVIP، أو قطارات النوم، أو قطار التالجو، وذلك لسرعتها وراحة رحلاتها مقارنة بباقي القطارات.

وتتميز هذه القطارات بوقفات أقل في المحطات، مما يُقلّل من زمن الرحلة ويزيد من الراحة.

مواعيد قطارات الـ VIP

قطار رقم 2011 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.15 ويصل الساعة 18.00.

قطار رقم 981 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 5.30 صباحا ويصل الساعة 19.35.

قطار رقم 983 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 7.30 صباحا ويصل 21.40.

قطار رقم 997 VIP أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 .

مواعيد القطارات

تتوافر تذاكر قطارات الـVIP في درجتين، الأولى والثانية.
 

مواعيد قطار التالجو

قطار رقم 2031 أسوان القاهرة (تالجو) موعد قيامه الساعة 19.00.

تتوافر تذاكر قطار التالجو في الدرجتين الأولى والثانية.
 

مواعيد قطارات النوم

قطار رقم 87 / نوم / أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.15.

قطار رقم 83 / نوم أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.20.

قطار رقم 1089: 19:40.

قطار رقم 1087: 8:15 مساءً.
 

مواعيد قطارات متنوعة

قطار رقم 81 أسوان القاهرة (تهوية ديناميكية) موعد قيامه الساعة 4.30.

قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 13.30 ويصل 3.55.

قطار رقم 1015 أسوان الإسكندرية (تهوية) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 2009 أسوان القاهرة (إسباني مطور) موعد قيامه الساعة 18.10

قطار رقم 187 السد العالي أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 18.30 .

قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 23.20 .

قطار رقم 91 السد العالى أسوان القاهرة (تهوية) موعد قيامه الساعة 22.40 .

 تتوافر تذاكر قطار النوم بنظام الكابينة، التي تحتوي على سريرين، وتقدم الوجبات للمسافرين.

وتشهد محطة القطارات توافد للمواطنين لحجز تذاكر القطارات المتعددة، وفقًا للجداول الزمنية التي أقرتها هيئة السكة الحديد بشأن مواعيد السفر، فضلًا عن العائدين من المحافظات الأخرى. 

ويتوافد العديد من المواطنين على محطة قطارات أسوان من سكان المراكز والتي تشمل دراو وكوم أمبو وإدفو؛ لشراء التذاكر بمحطة قطارات أسوان، للتنقل عبر الرحلات المتجهة داخل حدود المحافظة سواء المتجهة إلى مراكز إدفو وكوم أمبو ودراو.

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 ومؤشرات التصحيح | توضيح عاجل الآن

مدبولي

مدبولي: ارتفاع سعر برميل البترول لــ 85 دولارا مع عودة التوترات في المنطقة

مطار القاهرة

شركات السياحة: إلغاء طابع التأشيرة الورقي بمطارات مصر اعتبارًا من أغسطس

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

رئيس الوزراء

بشرى من رئيس الوزراء للمحذوفين من بطاقات التموين.. خاص

تريلا مرغم بالإسكندرية

ارتفاع ضحايا حادث تريلا الإسكندرية إلى 4 وفيات بعد وفاة السائق وتباعه

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

بشرى لعشاق كرة القدم.. شاهد مباراة الأرجنتين وأنجلترا على beIN Sports المفتوحة

ترشيحاتنا

ياسمين رئيس تثير الجدل بفستانها رفقة زوجها

ياسمين رئيس تُثير الجدل بفستانها رفقة زوجها | صور

أفخم سيارة سيدان صينية

تعرف على سعر أفخم سيارة سيدان صينية في مصر

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز يحتفلان بفيلم «خلي بالك من نفسك».. صور

بالصور

سعرها تخطى 10 آلاف جنيه.. ياسمين عبد العزيز ببدلة سوداء

تخطى سعرها الـ 10 الاف جنيها ..ياسمين عبد العزيز ببدلة سوداء
تخطى سعرها الـ 10 الاف جنيها ..ياسمين عبد العزيز ببدلة سوداء
تخطى سعرها الـ 10 الاف جنيها ..ياسمين عبد العزيز ببدلة سوداء

منة فضالي تثير الجدل بفستان قصير في أحدث ظهور

منة فضالى تثير الجدل بفستان قصير
منة فضالى تثير الجدل بفستان قصير
منة فضالى تثير الجدل بفستان قصير

بملابس سوداء.. حفل عيد ميلاد ابنة خالد عليش وميرهان عمرو

حفل عيد ميلاد ابنة خالد عليش وميرهان عمرو
حفل عيد ميلاد ابنة خالد عليش وميرهان عمرو
حفل عيد ميلاد ابنة خالد عليش وميرهان عمرو

بدون مكياج ولا فلتر.. صورة لـ الراقصة دينا تثير السوشيال ميديا

بدون مكياج ولا فلتر.. صورة لـ الراقصة دينا تثير السوشيال ميديا
بدون مكياج ولا فلتر.. صورة لـ الراقصة دينا تثير السوشيال ميديا
بدون مكياج ولا فلتر.. صورة لـ الراقصة دينا تثير السوشيال ميديا

فيديو

مصطفى كامل

بطابع مبهج.. مصطفى كامل يطرح أغنية جديدة بعنوان فرح

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

أحد المتهمين

دخلنا تهريب.. المتحدث العسكري ينشر اعترافات جديدة من الدهابة المقبوض عليهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

المزيد