بعد المصريين.. مشجعو الأرجنتين يستهدفون اليوتيوبر «سبيد» بزجاجات البيرة عقب الفوز على إنجلترا

تعرض اليوتيوبر الأمريكي الشهير (سبيد) لموقف مثير عقب نهاية مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026، بعدما ألقى عدد من مشجعي المنتخب الأرجنتيني زجاجات البيرة باتجاهه أثناء وجوده في مدرجات ملعب المباراة، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

منتخب الارجنتين

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة سبيد وهو يغادر محيط المدرجات وسط هتافات الجماهير، قبل أن يتعرض لإلقاء زجاجات البيرة نحوه، في واقعة أعادت للأذهان ما حدث مع بعض الجماهير المصرية خلال البطولة.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد حجز مقعده في نهائي كأس العالم 2026 بعدما قلب تأخره إلى فوز مثير على إنجلترا بنتيجة 2-1، حيث سجل إنزو فيرنانديز هدف التعادل في الدقيقة 85، قبل أن يخطف لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، ليضرب موعدًا مع إسبانيا في المباراة النهائية.