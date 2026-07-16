قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا.. شبانة محمود مرشحة لوزارة الخزانة في حكومة بيرنهام المرتقبة
لأول مرة.. البنتاجون يحجب تقريرًا رقابيًا عن برنامج مقاتلات F-35 منذ 2005
موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026
كيف أتقرب من الله وأصلح ما في نفسي؟.. روشتة شرعية داوم عليها
الكهرباء لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع : احذروا فخ كروت الشحن المعدلة
في نهائي المونديال.. ملك إسبانيا يقود العائلة المالكة لدعم الماتادور
أمير هشام: لا نية لرحيل زيزو عن الأهلي إلا في حالة واحدة
إيران تعلن استهداف قاعدة علي السالم في الكويت
التصعيد مستمر.. اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت الكويت والبحرين
شاهدوا الفيديو كاملا.. مصطفى كامل يبرئ نفسه من الإساءة للشرقية
هل يوجد تسليم بعد سجود التلاوة؟.. دار الإفتاء تجيب
ليست بيكسل أو جالاكسي.. 3 هواتف مفاجئة تحصل على أندرويد 17 أو لا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم الخميس 16-7-2026

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم  الخميس 16-7-2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.

أسعار الخضراوات اليوم بأسوان

- الطماطم 20 جنيها للكيلو.

- البطاطس 15 جنيها للكيلو.

- خيار بلدي 20 جنيها للكيلو.

- جزر 25 جنيها للكيلو.

- كوسة 30 جنيها للكيلو.

- باذنجان 15 جنيها للكيلو.

- باذنجان عروس أسود وأبيض سعره من 30 جنيها للكيلو.

- بصل أبيض 10 جنيهات للكيلو.

- بصل أحمر 15 جنيها للكيلو.

- شطة أومجى 30 جنيها.

- فلفل 40 جنيها للكيلو.

- ملوخية 20 جنيها للكيلو.

- ليمون 40 جنيهًا للكيلو.

- خس 10 جنيهات.

- بامية 80 جنيها للكيلو.

- بانجر 40 جنيها للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم فى أسوان

- بطيخ يتراوح سعره ما بين 15:20 جنيها للكيلو.

- مانجو 30 جنيها للكيلو.

- عنب 35 جنيها للكيلو.

- برقوق 40 جنيها للكيلو.

- موز 35 جنيها للكيلو.

- تفاح يتراوح سعره من 60 : 80 جنيها للكيلو.

- كانتلوب 20 جنيها للكيلو.

- خوخ 30 جنيها للكيلو. 

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

وجهة جديدة للملك المصري.. حمادة إسماعيل يعلن انتقال محمد صلاح إلى فنربخشة التركي

منتخب الارجنتين

بعد لافتة مالفيناس.. هل يوقع الفيفا عقوبة على منتخب الأرجنتين؟

مشاجرة عروسين

مسكوا في بعض عند الكوافير.. فيديو متداول يوثق مشاجرة بين عروسين قبل الزفاف

رئيس الوزراء

بشرى من رئيس الوزراء للمحذوفين من بطاقات التموين.. خاص

زيزو

24 ساعة نارية في الكرة المصرية.. اعتزال نجوم وقرار يهز الزمالك وزيزو

ممدوح عباس

ممدوح عباس يثير الجدل: بر الوالدين قد يدمر سمعتك

مدارس التمريض

المدراس الثانوية للتمريض.. شروط التقديم والأوراق المطلوبة

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2026 برقم الجلوس .. قرار نهائي بشأن موعد ظهورها

ترشيحاتنا

مرض السكري

عشان ما يعلاش.. أطعمة ممنوعة لمرضى السكري

البن المغشوش

بعصير الليمون.. أقوى اختبارات البن المغشوش بعد تداوله في الأسواق

العقم

تحذير للرجال .. احترس من أسباب العقم

بالصور

تعرف على المواصفات الكاملة لـ مرسيدس CLA EV 2026

مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏
مرسيدس ‏CLA EV 2026‎‏

طريقة عمل الكبدة بالفلفل

طريقة عمل الكبدة بالفلفل..
طريقة عمل الكبدة بالفلفل..
طريقة عمل الكبدة بالفلفل..

أول صور رسمية.. ظهور تويوتا كراون كروس أوفر 2027

تويوتا كراون
تويوتا كراون
تويوتا كراون

طريقة عمل سي فود بصوص الزبدة والتوم والكيجن

طريقة عمل سي فود بصوص الزبده والتوم والكيجن..
طريقة عمل سي فود بصوص الزبده والتوم والكيجن..
طريقة عمل سي فود بصوص الزبده والتوم والكيجن..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

المزيد