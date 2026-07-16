إصابة 4 أشخاص إثر وقوع تصادم سيارتين ملاكي أمام قرية شها بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أمام قرية شها على طريق دكرنس بمحافظة الدقهلية.



وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على طريق شها .

، انتقل ضباط المباحث وسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي



وأسفر الحادث عن إصابة كل من:

رشا محمد عبدالعزيز (40 عامًا) مقيمة منية النصر، باشتباه ما بعد الارتجاج.

محمد علي حسانين (67 عامًا) مقيم. منية النصر، بجرح قطعي بفروة الرأس بطول نحو 10 سم.

ساندي السيد صلاح (13 عامًا) مقيمة منية النصر، باشتباه كسر بالساق اليسرى.

سلمى السيد صلاح (19 عامًا) مقيمة منية النصر، باشتباه خلع بالكتف الأيمن.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة