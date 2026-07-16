إصابة 3 أشخاص إثر عقر جماعي لكلب بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص، إثر تعرضهم لعقر كلب في ميدان الطميهي بشارع العباسي بمدينة المنصورة، وتم نقلهم إلى مستشفى حميات المنصورة لتلقي العلاج اللازم.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتعرض عدد من المواطنين لعقر كلب، بميدان الطميهى



و انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم التعامل مع المصابين ونقلهم إلى المستشفى.



وتبين إصابة كل من:

محمد رفعت رجب (31 عامًا) بخدش مدمم بالظهر.

عصام عبدالهادي علي (63 عامًا) بخدش مدمم بالفخذ الأيمن.

أحمد أشرف عبدالهادي (26 عامًا) بخدش مدمم بالساق اليسرى.

ولم يسفر الحادث عن وقوع أي وفيات، فيما تلقى المصابون الأمصال وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق