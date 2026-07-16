قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة.. والد لامين يامال يكشف سبب غيابه عن دعم نجله في كأس العالم
الجريدة الرسمية تنشر قرارا بنقل تبعية "معلومات قطاع الأعمال العام" لمجلس الوزراء مباشرة
الزمالك يتسلم رسميا أرض حدائق أكتوبر
ليلة غامضة تقلب كل شيء… ماذا حدث لـ جيدا منصور في مسلسل تحت السن؟
الزمالك يعلن تسلمه خطاب التخصيص الرسمي للأرض الجديدة للنادي بحدائق أكتوبر
أخبار التوك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات..الحكومة تستعد لمؤتمر تطوير الإعلام
هبوط أسعار الذهب.. عيار 21 يتراجع 30 جنيهًا والأوقية بـ4033 دولارًا
تطور خطير.. إيران تطلب من الحوثيين إغلاق مضيق باب المندب
التقديم السبت المقبل.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية
الإسترليني يحلق قرب أعلى مستوى مع تراجع المخاوف المالية في بريطانيا
اتحاد الكرة يفتح باب الترشح لعضوية رابطة أندية القسم الأول 18 يوليو الجاري
عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب معاكسة فتاة.. القبض على المتهمين بالتعدى على سيدة بالحذاء بالإسكندرية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على إحدى السيدات بالإسكندرية.


 

بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (بائعة متجولة - مُقيمة بدائرة قسم شرطة مينا البصل) وبسؤالها قررت أنها بتاريخ 10 / الجارى وحال تواجدها بدائرة قسم شرطة المنشية ، فوجئت بـ قيام (3 أشخاص) بمعاكسة الفتيات ولدى معاتبتها لهم تعدوا عليها بالسب والضرب.


 

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم (3 طلاب – مقيمين بالإسكندرية) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.


 


 



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

وزير التربية والتعليم

التعليم للمعلمين : ترقبوا خبراً ساراً طال انتظاره

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

شحن عداد الكهرباء

الكهرباء لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع : احذروا فخ كروت الشحن المعدلة

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

تحذير عاجل لأصحاب عدادات الكهرباء مسبقة الدفع.. ابتعد عن كروت الشحن هذه

ترشيحاتنا

أمانة الحملة الوطنية "تحيا مصر لدعم الرئيس" بالأقصر تكرّم محافظ الأقصر تقديرًا لجهوده وإنجازاته

أمانة الحملة الوطنية تحيا مصر تكرّم محافظ الأقصر تقديرًا لإنجازاته

خلال الزيارة

السبكي: المستشفى الافتراضي يحقق العدالة الصحية ويتيح الخدمات دون قيود جغرافية.. ويمثل مستقبل الرعاية الصحية الذكية في مصر

الشاب الغريق

رغم التحذيرات.. استمرار البحث عن شاب غرق في شاطئ أم الرخم بمطروح

بالصور

التقديم السبت المقبل.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

مباراة الأرجنتين وإسبانيا.. موعد نهائي كأس العالم 2026

موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026
موعد نهائي كأس العالم2026

ضبط 9 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل إعادة تدويرها وبيعها للمخابز السياحية بالشرقية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

صورة من الزيارة

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

البن المغشوش

لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو الممثل الأمريكي.. فيديوهات تثير الجدل

طبيب منتخب السنغال

وثائق رسمية تكشف التخصص الحقيقي لطبيب منتخب السنغال بالمونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد