بسبب معاكسة فتاة.. القبض على المتهمين بالتعدى على سيدة بالحذاء بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على إحدى السيدات بالإسكندرية.





بالفحص أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (بائعة متجولة - مُقيمة بدائرة قسم شرطة مينا البصل) وبسؤالها قررت أنها بتاريخ 10 / الجارى وحال تواجدها بدائرة قسم شرطة المنشية ، فوجئت بـ قيام (3 أشخاص) بمعاكسة الفتيات ولدى معاتبتها لهم تعدوا عليها بالسب والضرب.





أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم (3 طلاب – مقيمين بالإسكندرية) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.













