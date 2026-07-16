القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بالقاهرة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات فى عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الحصول على فرص عمل "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان المشار إليه، وأمكن ضبط المدير المسئول وبحوزته “عدد من الصور الضوئية لشهادات خاصة بالكيان – عدد من الاستمارات ودفتر إيصالات تحصيل مبالغ مالية خاصة بالكيان – ختم أكلاشيه”.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة بالمشاركة مع مالك الكيان بقصد تحقيق الربح المادى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





