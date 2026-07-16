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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الغربية: ضبط مصنع لغش مستحضرات التجميل والمنظفات في قطور

حملات تموينية بالغربية
حملات تموينية بالغربية
الغربية أحمد علي

في ضربة جديدة لمافيا الغش التجاري، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية من ضبط مصنع بدائرة مركز قطور، يقوم بإعادة تدوير وتعبئة منتجات منتهية الصلاحية من مستحضرات التجميل والمنظفات والمعطرات، وطمس بياناتها الأصلية وإعادة طرحها بالأسواق بعد وضع ملصقات تحمل تواريخ إنتاج وصلاحية مزورة، بما يمثل غشًا وتدليسًا ويعرض صحة المواطنين للخطر.

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، بتكثيف الحملات الرقابية وإحكام السيطرة على الأسواق والمنشآت، وبمتابعة المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، الذي وجه بسرعة فحص المعلومات الواردة بشأن نشاط المصنع، حيث ترأس حملة تموينية مكبرة استهدفت المكان، بمشاركة المهندس أحمد ورد، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، ومفتشي الرقابة التموينية محمود برغوث وحسام الجابري ومحمد عبد الغني.

تحرك عاجل 

وبتفتيش المصنع، تبين قيام المسؤول عنه بإعادة تجهيز المنتجات منتهية الصلاحية وطمس بياناتها الأصلية، ثم إعادة لصق ملصقات جديدة تحمل تواريخ إنتاج وصلاحية مخالفة للحقيقة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق على أنها منتجات صالحة. وأسفرت الحملة عن ضبط 547 كرتونة بإجمالي 3898 عبوة متنوعة من المنظفات والمعطرات وملمع الزجاج ومستحضرات التجميل، وتبين بالفحص انتهاء صلاحية المنتجات والتلاعب ببياناتها بالمخالفة لأحكام القانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس.

ردع مخالفين قانونيا 

وأكد المهندس ناصر العفيفي استمرار الحملات الرقابية على مختلف مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الغربية، للتصدي الاستباقي لمحاولات الغش والتدليس وحماية صحة المواطنين، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة المنتجات أو تعرض المستهلكين للخطر. وقد تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

أخبار محافظ الغربية تحرك تنفيذي عاجل ردع مخالفين حملات رقابية

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