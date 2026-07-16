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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس مياه الشرب بالغربية يوجه إجراءات السلامة والأمان الميدانى أثناء تنفيذ أعمال تطهير البيارات

رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
الغربية أحمد علي

وجّه اللواء مهندس محمد عبدالفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، بضرورة الالتزام التام بجميع إجراءات السلامة والأمان الميدانى أثناء تنفيذ أعمال تطهير البيارات، مع التأكد من استخدام مهمات الوقاية الشخصية وأجهزة قياس الغازات والتهوية اللازمة، والالتزام الكامل بالإجراءات الفنية المعتمدة قبل وأثناء تنفيذ الأعمال، حفاظًا على أرواح العاملين ومنعًا لوقوع أي حوادث،  وتكثيف أعمال التدريب والتوعية.

توجيهات مياه الشرب 

كما شدد على تكثيف المرور الميداني المستمر على جميع مواقع ومحطات الشركة، وإجراء المتابعات الدورية لرصد أية ملاحظات أو معوقات والعمل على تلافيها فورًا، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان استمرار العمل بأعلى درجات الكفاءة والسلامة.

تحسين خدمات المواطنين 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذة عقده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية ومديري ومسؤولي السلامة بجميع فروع الشركة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز منظومة السلامة المهنية، ورفع معدلات الأمان داخل مواقع العمل، وضمان توفير بيئة عمل آمنة لكافة العاملين، بما يتواكب مع توجهات الدولة والتشريعات الحديثة.

اتباع السلامة والصحة المهنية

وأكد عبدالفتاح، أن السلامة والصحة المهنية ليست مجرد تعليمات أو إجراءات روتينية، وإنما ثقافة عمل متكاملة يجب أن تكون حاضرة في جميع المواقع، مشددًا على عدم السماح بتنفيذ أي أعمال ميدانية إلا بعد التأكد من تطبيق جميع اشتراطات السلامة وتأمين العاملين بشكل كامل.

تنفيذ برامج تدريبية

وأشار إلى أهمية تنفيذ برامج تدريبية مستمرة للعاملين بمختلف القطاعات، لرفع كفاءتهم في التعامل مع المخاطر المحتملة داخل بيئة العمل، وتعريفهم بأحدث أساليب الوقاية والاستجابة السريعة للطوارئ، بما يسهم في تقليل معدلات المخاطر وتعزيز الأداء الآمن داخل مواقع التشغيل.

تنظيم الندوات والمؤتمرات 

كما وجّه الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالتوسع في تنظيم الندوات واللقاءات التوعوية بمختلف الأفرع، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين، وترسيخ مفاهيم الوقاية والمسؤولية المشتركة، بما ينعكس إيجابًا على حماية العنصر البشري وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين.

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