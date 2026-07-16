قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرجنتين تحتج على عبور سفينة حربية بريطانية مياهها الإقليمية.. ولندن تنفي المخالفة
الأزهر يدين جريمة الطعن البشعة لمسلم في ولاية يوتا الأمريكية
الأرجنتين تخالف قوانين الفيفا عقب مباراة إنجلترا .. ماذا حدث؟
كيفية التوبة إلى الله من جميع الذنوب.. خالد الجندي يوضح الشروط
موعد إجازة المولد النبوي الشريف.. والإجازات المتبقية حتى نهاية 2026
لماذا يفقد بعض الأشخاص الوزن بسهولة بينما يعاني آخرون؟.. أعرف الأسباب الخفية
تهديدات مدى الحياة.. الشاباك والموساد يفرضان حماية دائمة لنتنياهو وزوجته وأبنائه
شوبير يكشف عن صفقة جديدة للنادي الأهلي
بعد أزمة فيديو الشرقية.. مصطفى كامل يمنع دخول الموبايلات لمكتبه
نزل 1000 جنيه.. تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات
وكيل "سياحة النواب": مبادرة "يلا الساحل" نموذج لتعزيز فكرة ترويج المناطق السياحية داخليا وخارجيا
الأرجنتين تعيد أمجاد مارادونا.. إنجاز تاريخي بعد التأهل لنهائي كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زامبيا تتطلع لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي
أ ش أ

أكد وزير المالية الزامبي، سيتومبيكو موسوكوتوان، اليوم الخميس، أن بلاده تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم جديد بحلول نهاية العام الجاري؛ بهدف جذب الاستثمارات ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقال موسوكوتوان - في تصريح اليوم الخميس - : "رغبتنا المؤكدة هي أن نكون قد توصلنا إلى اتفاق مع الصندوق بكل تأكيد قبل نهاية العام".

وكان البرنامج الأحدث لصندوق النقد الدولي مع زامبيا — الدولة الغنية بالنحاس والواقعة في جنوب القارة الإفريقية — قد انتهى في يناير الماضي؛ حيث ساهمت مدفوعات إجمالية بقيمة 1.7 مليار دولار في مساعدة البلاد على الخروج من عملية إعادة هيكلة ديون طويلة الأمد.

وأضاف موسوكوتوان: "يتعين علينا القيام بما هو أكثر من مجرد الخروج من أزمة الديون. نحتاج إلى جذب الاستثمارات الآن لكي يتحقق النمو وتُخلق فرص العمل. وبالتأكيد، يشعر المستثمرون — أو بعضهم على الأقل — بارتياح أكبر عندما يكون هناك برنامج قائم مع صندوق النقد الدولي؛ وهذا هو الوضع الذي نحن فيه الآن".

يُذكر أن فريقاً من خبراء صندوق النقد الدولي كان قد زار العاصمة لوساكا بين شهري أبريل ومايو الماضيين، وأشار الصندوق حينها إلى أن المناقشات بشأن البرنامج الجديد قد أحرزت تقدماً، ومن المتوقع أن تستمر عقب الانتخابات العامة المقررة في زامبيا في أغسطس المقبل.

وزير المالية الزامبي التوصل صندوق النقد الدولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الكهرباء

بدء تطبيق زيادة أسعار الكهرباء 4 ساعات يوميًا .. اعرف التفاصيل

عداد الكهرباء

بزيادة 44 قرشًا وتطبّق بأثر رجعي .. تفاصيل زيادة أسعار الكهرباء علي هذه الأماكن

وزير التربية والتعليم

التعليم للمعلمين : ترقبوا خبراً ساراً طال انتظاره

وزير التربية والتعليم

عقود ثابتة لمعلمي الحصة وتعديل الأساسي على 2026 | أمنيات المدرسين بشأن "خبر التعليم السار"

شحن عداد الكهرباء

الكهرباء لأصحاب العدادات مسبوقة الدفع : احذروا فخ كروت الشحن المعدلة

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر أسئلة وإجابات امتحان الأحياء ثانوية عامة بعد 40 دقيقة من توزيعه|والتعليم تحقق

انجلترا وفرنسا

موعد مباراة إنجلترا وفرنسا لتحديد المركز الثالث في كأس العالم 2026

امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026

نموذج إجابة امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

ترشيحاتنا

الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق

يوسف بطرس غالي: الغربة ليست وطنًا مهما كانت جميلة.. ومصر كانت أكثر ما اشتقت إليه

الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق

يوسف بطرس غالي: فوجئت باستقبال أحمد كجوك لي في مطار القاهرة.. وكانت لحظة خففت عني الكثير

الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق

غالي: النظام الاقتصادي العالمي يواجه أزمة بلا بديل.. وترامب أطاح بقواعده

بالصور

لماذا يفقد بعض الأشخاص الوزن بسهولة بينما يعاني آخرون؟.. أعرف الأسباب الخفية

أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين
أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين
أسباب خفية وراء خسارة البعض للوزن اكثر من الآخرين

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بكافة مراكز ومدن وأحياء الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

التقديم السبت المقبل.. شروط الالتحاق بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية

شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية
شروط المعاهد الفنية الصحية الشرطية

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

صورة من الزيارة

توقيع اتفاقيات.. وزير الدفاع يعود إلى مصر بعد انتهاء زيارته إلى تركيا

البن المغشوش

لا تنخدع بالعبوة.. علامات تكشف البن المغشوش قبل الشراء

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو

كائنات فضائية داخل منزل جيمس فرانكو الممثل الأمريكي.. فيديوهات تثير الجدل

طبيب منتخب السنغال

وثائق رسمية تكشف التخصص الحقيقي لطبيب منتخب السنغال بالمونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: إلى هؤلاء الذين خذلونا

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: من السخرة إلى التمليك.. 23 يوليو ثورة أعادت الوطن لأهله

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

المزيد