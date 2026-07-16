زامبيا تتطلع لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام

أكد وزير المالية الزامبي، سيتومبيكو موسوكوتوان، اليوم الخميس، أن بلاده تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم جديد بحلول نهاية العام الجاري؛ بهدف جذب الاستثمارات ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقال موسوكوتوان - في تصريح اليوم الخميس - : "رغبتنا المؤكدة هي أن نكون قد توصلنا إلى اتفاق مع الصندوق بكل تأكيد قبل نهاية العام".

وكان البرنامج الأحدث لصندوق النقد الدولي مع زامبيا — الدولة الغنية بالنحاس والواقعة في جنوب القارة الإفريقية — قد انتهى في يناير الماضي؛ حيث ساهمت مدفوعات إجمالية بقيمة 1.7 مليار دولار في مساعدة البلاد على الخروج من عملية إعادة هيكلة ديون طويلة الأمد.

وأضاف موسوكوتوان: "يتعين علينا القيام بما هو أكثر من مجرد الخروج من أزمة الديون. نحتاج إلى جذب الاستثمارات الآن لكي يتحقق النمو وتُخلق فرص العمل. وبالتأكيد، يشعر المستثمرون — أو بعضهم على الأقل — بارتياح أكبر عندما يكون هناك برنامج قائم مع صندوق النقد الدولي؛ وهذا هو الوضع الذي نحن فيه الآن".

يُذكر أن فريقاً من خبراء صندوق النقد الدولي كان قد زار العاصمة لوساكا بين شهري أبريل ومايو الماضيين، وأشار الصندوق حينها إلى أن المناقشات بشأن البرنامج الجديد قد أحرزت تقدماً، ومن المتوقع أن تستمر عقب الانتخابات العامة المقررة في زامبيا في أغسطس المقبل.